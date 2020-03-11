24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

11/03/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:1507:4113:4216:5919:3620:50
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. مختبر تحاليل كورونا (5.00)

  2. سلطات البيضاء تزين الطرقات وتستنفر المقاطعات خلال مقام الملك (5.00)

  3. النموذج التنموي: ميلاد مزرعة مستحيلة (5.00)

  4. عمل المرأة خارج البيت (5.00)

  5. هذه خلفيات هوس الرئيس الجزائري عبد المجيد "تبون" بالمغرب (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | مخدرات ومؤثرات عقلية تورط شخصين في أكادير

مخدرات ومؤثرات عقلية تورط شخصين في أكادير

مخدرات ومؤثرات عقلية تورط شخصين في أكادير
رشيد بيجيكن من أكادير
الأربعاء 11 مارس 2020 - 00:41

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأكادير، مساء الثلاثاء، من توقيف شخصين من ذوي السوابق القضائية، للاشتباه في تورطهما في قضايا تتعلق بحيازة وترويج الخمور والمخدرات والمؤثرات العقلية.

وأفاد مصدر أمني بأن توقيف المشتبه فيهما جرى خلال عمليتين متفرقتين؛ فقد تم توقيف المشتبه فيه الأول على مستوى حي "بواركان" بأكادير، حيث مكنت عملية التفتيش التي أنجزت داخل منزله، الذي كان يتخذه كنقطة لترويج المخدرات، من حجز كميات من مسكر ماء الحياة، ومخدر الشيرا، ومبالغ مالية.

وتم توقيف المشتبه فيه الثاني على مستوى حي "لعزيب"، على ضوء معلومات وفرتها فرقة الاستخبار الجنائي والدعم التقني للأبحاث التابعة للمصلحة ذاتها، حيث تم العثور بحوزته على كميات من الأقراص المهلوسة بلغت 50 قرصا من نوع الإكستازي، ومبالغ مالية من عائدات ترويجها.

وقد أخضع المشتبه فيهما لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، بينما تتواصل الأبحاث من أجل توقيف باقي المشتبه في ضلوعهم المحتملين في هذه القضية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.