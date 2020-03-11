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كُتّاب وآراء
مخدرات ومؤثرات عقلية تورط شخصين في أكادير
تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأكادير، مساء الثلاثاء، من توقيف شخصين من ذوي السوابق القضائية، للاشتباه في تورطهما في قضايا تتعلق بحيازة وترويج الخمور والمخدرات والمؤثرات العقلية.
وأفاد مصدر أمني بأن توقيف المشتبه فيهما جرى خلال عمليتين متفرقتين؛ فقد تم توقيف المشتبه فيه الأول على مستوى حي "بواركان" بأكادير، حيث مكنت عملية التفتيش التي أنجزت داخل منزله، الذي كان يتخذه كنقطة لترويج المخدرات، من حجز كميات من مسكر ماء الحياة، ومخدر الشيرا، ومبالغ مالية.
وتم توقيف المشتبه فيه الثاني على مستوى حي "لعزيب"، على ضوء معلومات وفرتها فرقة الاستخبار الجنائي والدعم التقني للأبحاث التابعة للمصلحة ذاتها، حيث تم العثور بحوزته على كميات من الأقراص المهلوسة بلغت 50 قرصا من نوع الإكستازي، ومبالغ مالية من عائدات ترويجها.
وقد أخضع المشتبه فيهما لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، بينما تتواصل الأبحاث من أجل توقيف باقي المشتبه في ضلوعهم المحتملين في هذه القضية.