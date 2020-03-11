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كُتّاب وآراء
إيقاف عشرات المهاجرين بسواحل مدينة الداخلة
تمكنت قوات الأمن المغربية من إيقاف 45 مهاجرا يتحدرون من دول العمق الإفريقي، بينما كانوا يستعدون للصعود إلى قارب للهجرة غير الشرعية بأحد شواطئ مدينة الداخلة.
وأفادت مصادر أمنية بأن أفرادا من فرقة الدرك الملكي ضبطوا كمية كبيرة من الوقود والمعدات اللوجستية، مشيرة إلى أن هذه العملية تندرج في إطار الدوريات النظامية التي تقوم بها عناصر الأمن بغية مكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية.
حري بالذكر أن قوات خفر السواحل المغربية أنقذت، خلال العام الماضي، أزيد من 19 ألف شخص كانوا على متن قوارب للهجرة في طريقها إلى السواحل الجنوبية الإسبانية، كما أجهضت 73.973 محاولة مغادرة مهاجرين غير شرعيين لشواطئ المملكة، إلى جانب تفكيك 208 شبكات للهجرة غير الشرعية.