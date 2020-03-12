جمارك طنجة المتوسط تحبط تهريب هواتف وأحذية‎

هسبريس من الرباط

تمكنت عناصر الجمارك المشتغلة بميناء طنجة المتوسط، الأربعاء، من إحباط عملية تهريب عدد كبير من الهواتف النقالة والأحذية، والتي كان يحملها سائق مغربي مقيم بإسبانيا على متن سيارة نفعية.

مصادر هسبريس أوردت أن تفتيش السيارة المرقمة بإسبانيا مكن من حجز 2087 هاتفا نقالا، بينها 733 هاتفا جديدا، و500 زوج من الأحذية الجديدة، حاول السائق تمريرها دون التصريح بها.

وفي عملية ثانية، تمكنت العناصر الجمركية ذاتها من حجز 325 حاسوبا داخل سيارة مرقمة بإسبانيا، حيث قدرت قيمتها المالية بـ65 مليون سنتيم.

وخلال الأسبوع المنصرم، تمكنت العناصر الجمركية بميناء المسافرين طنجة المتوسط من حجز 120 كيلوغراما من الفضة، وكمية مهمة من مواد التزيين، داخل سيارة مرقمة بهولندا يقودها مغربي مقيم بإسبانيا.

كما حجزت العناصر الجمركية بالميناء ذاته سيارة محملة بـ1167 قرصا للتخزين بسعة 1T، بلغت قيمتها الاجمالية 583500 درهم، وفي عملية أخرى حجزت 16 ألف أورو لدى مسافر على متن حافلة للنقل الدولي.