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كُتّاب وآراء
شبهة الانتحار تلفّ العثور على جثة أستاذ بطنجة
عُثِر، اليوم الأربعاء، على جثة شخص في أواسط عقده الرابع، جثة هامدة بفناء عمارة بشارع "غاندي"، بمدينة طنجة، في ظروف غامضة.
مصدر مطلع أفاد بأن الهالك "ينحدر من مدينة بركان، وقد عُثِر عليه جثة هامدة، في ظروف غامضة، بفناء مشترك بين العمارة التي يقيم فيها، والعمارة المجاورة"؛ فيما رجحت مصادر محلية متطابقة فرضية انتحار الشخص المعني، الذي كان يشتغل أستاذا بإحدى المؤسسات التعليمية الخاصة بعاصمة البوغاز.
وفور إعلامها، حلت مصالح الأمن بمكان الحادث، وفتحت تحقيقا في ظروفه وملابساته؛ فيما جرى نقل الجثة إلى مستودع الأموات، في انتظار إخضاعها لتشريح طبي لتحديد الأسباب الحقيقية للوفاة.