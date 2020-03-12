الأمن يوقف ستينيا قادما من إسبانيا بأقراص مخدرة‬

أيوب صدور من تطوان

تمكنت عناصر الأمن الوطني والجمارك بمركز باب سبتة، اليوم الخميس، من توقيف مواطن مغربي يبلغ من العمر 65 سنة؛ وذلك للاشتباه في تورطه في محاولة تهريب كمية كبيرة من الأقراص الطبية المخدرة، قدرت بأزيد من 11 ألفا و955 وحدة.

بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني كشف أن توقيف المشتبه فيه جاء بعد وصوله على متن سيارة رباعية الدفع مرقمة بإسبانيا؛ فأسفرت عملية المراقبة الحدودية عن حجز هذه الشحنة من الأقراص الطبية المخدرة من نوع "ريفوتريل" معبأة بإحكام داخل الصندوق الخلفي للعربة.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم وضع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تجريه المصلحة الولائية للشرطة القضائية بتطوان، تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي محليا ودوليا، وأشار إلى أن هذه العملية تندرج في إطار المجهودات المكثفة للحد من تدفق المواد المخدرة والمؤثرات العقلية عبر المراكز الحدودية للمغرب.