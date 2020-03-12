شاب ينهي حياته شنقا بحزام في القصر الكبير

هسبريس من القصر الكبير

عثر على شاب جثة هامدة بالقصر الكبير، صباح اليوم الخميس، بعد أن قام بشنق نفسه بحزام من القطن داخل منزل أسرته المتواجد بمحج محمد السادس.

الهالك "م. أ"، من مواليد 1992. وحسب مصادر من السلطات المحلية، كان يتابع دراسته بفرنسا، وفي الفترة الأخيرة كان يخضع لحصص علاجية هناك بسبب معاناته من إضرابات نفسية.

وقد انتقلت عناصر من مصلحة الدائرة الأمنية الأولى والشرطة العلمية والسلطة المحلية إلى عين المكان للقيام بالمتعين، فيما ثم نقل الجثة إلى مستودع الأموات بالمستشفى المدني بالقصر الكبير.