24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

12/03/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:1407:4013:4217:0019:3620:51
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. كورونا يُخضع الوزير الأول الكندي للحجر المنزلي (5.00)

  2. موسم كورونا (5.00)

  3. كورونا والجفاف يتربصان بالمغرب .. وتوقعات بانخفاض نسبة النمو (5.00)

  4. غياب الرؤية والوضوح يشوب مخططات تفعيل الأمازيغية بالمغرب (5.00)

  5. حماية وإغاثة الماشية (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | شاب ينهي حياته شنقا بحزام في القصر الكبير

شاب ينهي حياته شنقا بحزام في القصر الكبير

شاب ينهي حياته شنقا بحزام في القصر الكبير
هسبريس من القصر الكبير
الخميس 12 مارس 2020 - 20:50

عثر على شاب جثة هامدة بالقصر الكبير، صباح اليوم الخميس، بعد أن قام بشنق نفسه بحزام من القطن داخل منزل أسرته المتواجد بمحج محمد السادس.

الهالك "م. أ"، من مواليد 1992. وحسب مصادر من السلطات المحلية، كان يتابع دراسته بفرنسا، وفي الفترة الأخيرة كان يخضع لحصص علاجية هناك بسبب معاناته من إضرابات نفسية.

وقد انتقلت عناصر من مصلحة الدائرة الأمنية الأولى والشرطة العلمية والسلطة المحلية إلى عين المكان للقيام بالمتعين، فيما ثم نقل الجثة إلى مستودع الأموات بالمستشفى المدني بالقصر الكبير.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.