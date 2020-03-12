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الرئيسية | حوادث | أخبار "كورونا" الزائفة تجر بائعا متجولا إلى العدالة

أخبار "كورونا" الزائفة تجر بائعا متجولا إلى العدالة

أخبار "كورونا" الزائفة تجر بائعا متجولا إلى العدالة
هسبريس من الرباط
الخميس 12 مارس 2020 - 19:35

فتحت الفرقة المحلية للشرطة القضائية بالمفوضية الجهوية للأمن بمدينة سوق الأربعاء الغرب بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، اليوم الخميس، للتحقق من الأفعال الإجرامية المنسوبة لشخص يبلغ من العمر 32 سنة، يعمل بائعا متجولا، يشتبه في تورطه في نشر معطيات وهمية من شأنها المساس بأمن وسلامة المواطنين.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه حسب المعلومات الأولية للبحث، فإن البائع المتجول الموقوف استعمل مكبرا للصوت لنشر أخبار زائفة يدعي فيها انتشار وباء "كورونا" المستجد، ويحرض فيها المواطنين على منع أبنائهم من التوجه إلى المؤسسات التعليمية مخافة انتقال عدوى الوباء، وذلك قبل أن يسفر التدخل الفوري لعناصر الشرطة عن ضبطه أثناء نشره لهذه الأخبار الزائفة والمضللة.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع الظروف والملابسات المحيطة بهذه القضية، وتحديد أسباب ودوافع ارتكابه لهذه الأفعال الإجرامية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - هشام الخميس 12 مارس 2020 - 19:47
مالك زربان اصاحبي غا صبر شوية و غايولي كلامك عندو مصداقية حيث حنا دولة حسن من المانيا لي كالت مستشارتهم للشعب يستعد للاصابة حتى 70 % فمدة قصيرة
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17
2 - moha الخميس 12 مارس 2020 - 19:47
ذكرني هذا ببداية انتشار الوباء بالصين حيث اعتقلوا كل من حذر الناس من هذا الخطر ... وفي الأخير اعترفوا به مرغمين !
على المسؤولين تحسيس الناس بالخطر و نصحهم بما يلزم .
الخطر قادم لا هروب منه
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13
3 - abdelhafid الخميس 12 مارس 2020 - 19:58
راه ماشي كورونا لي فيروس راه التخلف هو أكبر فيروس اوا بحال هذا جالس يخوف الناس بأخبار كاذبة راه الظغط النفسي اكبر من كورونا بنادم مايكون به والو طيح منو النص و تقول ليه راك مريض واخا هو ماشي مريض
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11
4 - مُــــــــواطنٌ مَغربِي الخميس 12 مارس 2020 - 19:58
بيننا يعيش أناس غير طبيعيين كان الأولى ان يكونوا في مصحات نفسية لكن هذه الأخيرة ليست في متناول الأسر الفقيرة التي تصبر على اداهم.. وهذا الشخص الذي يحمل مكبر صوت وينادي في السوق بذاك البهتان. هل سيكون شخصا طبيعيا؟
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12
5 - عالم فزيائي الخميس 12 مارس 2020 - 20:00
يجب على الحكومة الموقرة ان تتخد الاجرأت الازمة من نصائح للموطنين ان تحتهم على تتبع اومر الحكومة مثل الابتعاد واخد حيط والحدار من تجمعات غير مرخصة وعدم تجمع داخل المقاهي والمطاعم لأن المطاعم هي بؤرة الفيروس وتجنب وجبات السريعة والخفيفة هدا الوباء مصدره الاكل غير الصحي ونحن نعرف مادا يوجد فى المطاعم والمقاهي خاصات فى الاسواق القروية والمطاعم خارج مدار الحضري جلها تنشر المرض نضرا لقلة المرقبة و..........
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0
6 - الأزهري الخميس 12 مارس 2020 - 20:05
شدو هدوك لي خلو الحدود مفتوحة.
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2
7 - rabat الخميس 12 مارس 2020 - 20:08
هذا استعمل وسيلة جديد ف نشر الاشاعة، مكبر الصوت، هذا بالنسبة ليه الفيسبوك ماكايبردش الجوف
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