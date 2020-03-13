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كُتّاب وآراء
مجاز في الكيمياء ينهي حياته شنقا ببومالن دادس
اهتز دوار أيت سيدي علي، الواقع بالجماعة الترابية لبومالن دادس، إقليم تنغير، مساء الخميس، على وقع انتحار شاب يبلغ من العمر 25 سنة، بعدما لف حبلا حول عنقه بسقف بيته داخل منزل أسرته بالدوار المذكور، في ظروف غامضة.
وحسب مصادر محلية، فإن الهالك "إ.أ"، وهو مجاز في الكيمياء، عثرت عليه والدته جثة هامدة معلقة بواسطة حبل، فأشعرت المركز الترابي للدرك الملكي ببومالن دادس بواقعة الانتحار.
وحلت بمكان الحادث عناصر من الدرك الملكي لبومالن دادس والسلطة المحلية والوقاية المدنية، وفُتح تحقيق حول أسباب وملابسات الواقعة؛ فيما جرى نقل جثمان الضحية إلى مستودع الأموات، بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة.