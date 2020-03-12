قتيل وجرحى في حادثة سير بجماعة سيدي بوصبر

هسبريس من وزان

لقي شخص مصرعه وأصيب 4 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة في حادثة سير على مستوى أحد الدواوير التابعة لجماعة سيدي بوصبر في إقليم وزان.

وكشفت مصادر محلية متطابقة أن الحادثة وقعت جراء تقابل مفاجئ بين سيارة خفيفة كان يقودها الهالك، وسيارة أخرى، موردة أنه تم نقل الجرحى إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وقد انتقلت إلى عين المكان عناصر الدرك الملكي، وجرى فتح تحقيق لتحديد ظروف وأسباب الحادثة، فيما تم إيداع جثة الضحية مستودع الأموات بتعليمات من النيابة العامة المختصة.