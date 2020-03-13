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الرئيسية | حوادث | كمين أمني يطيح بعصابة إجرامية ضواحي اشتوكة

كمين أمني يطيح بعصابة إجرامية ضواحي اشتوكة

كمين أمني يطيح بعصابة إجرامية ضواحي اشتوكة
رشيد بيجيكن من اشتوكة أيت باها
الجمعة 13 مارس 2020 - 04:02

أحالت مصالح الدرك الملكي بالمركز الترابي بلفاع، ضواحي اشتوكة آيت باها، على أنظار غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بأكادير، ثلاثة شبان، ضمنهم فتاة، لضلوعهم في قضية تتعلق بتكوين عصابة إجرامية متخصصة في اعتراض السبيل تحت التهديد.

وجاء التدخل الأمني لمصالح درك بلفاع على إثر شكاية توصلت بها من أحد ضحايا العصابة الإجرامية، حيث أسفرت التحريات والأبحاث الأولية إلى الاهتداء إلى مكان وجود أفراد هذه العصابة، إذ نُصب لهم كمين أفلح في إسقاطهم، في مركز الجماعة الترابية بلفاع.

وكان الموقوفون، الذين يتحدّرون من مراكش وخنيفرة وقلعة السراغنة، ينشطون في مناطق عديدة بإقليم اشتوكة آيت باها، ويستعملون الفتاة كطعم من أجل استهداف المارة وسلب ما بحوزتهم تحت التهديد بأسلحة بيضاء، قبل أن يتم وضع حدّ لعملياتهم الإجرامية.

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