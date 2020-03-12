توقيف شخص بسبب تدوينة حول "عزل مراكش"

إبراهيم مغراوي من مراكش

أوقفت مصالح الأمن الوطني، اليوم الخميس، شخصا مشتبها به في تسيير صفحة على شبكة التواصل الاجتماعي نشرت تدوينة تدعي عزل مدينة مراكش بسبب فيروس "كورونا".

وتمت هذه العملية الأمنية بتنسيق مع عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي سعادة ضواحي مراكش، بدوار الزهور التابع للجماعة الترابية القروية سعادة.

وكان الشخص المعني نشر التدوينة على صفحة تحمل اسم "Marrakech pub"، ويدعي من خلالها انتشار فيروس "كورونا" بالمدينة الحمراء.

وتضمنت هذه التدوينة ما يلي: "تكلمت عن الحالات الكثيرة سابقا قبل الإعلان عنها، وهذه الأخبار الأيام هي الكفيلة بكشف حجمها".

ونالت هذه التدوينة مجموعة من التعليقات، فواحدة ردت على صاحبها بالقول: "بهذه البساطة تشاع أخبار من هذا الحجم والخطوة بدون سند ولا وثائق رسمية. قمة الاستخفاف بالأمن العام وإفشاء الفتنة والهلع للدولة وسائلها الرسمية، وهي فقط المؤهلة للتواصل مع المواطنين، ولنا كامل الثقة بها".

وطالب تعليق آخر "الجهات المسؤولة بالتأكد من حقيقة ما جاء على لسان المسؤول عن هذه الصفحة؛ لأن مثل هذه الأخبار قد تربك الساكنة، ويكون لها أثر سلبي كبير على السياحة، وانعكاسات جد وخيمة على الحركة الاقتصادية".

وحذرت وزارة الداخلية، في وقت سابق، المواطنين من نشر ادعاءات كاذبة في شأن فيروس "كورونا".