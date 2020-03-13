الرشوة توقع بقائد ورئيس جماعة بإقليم ميدلت

هسبريس من ميدلت

تمكنت مصالح المركز القضائي للدرك الملكي بإقليم ميدلت، بحضور شخصي لنائب الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمدينة الرشيدية، مساء أمس الخميس، من توقيف رئيس جماعة كرس تعلالين، وقائد قيادة "كراندو"، للاشتباه في تورطهما في تلقي رشوة بقيمة 100 ألف درهم من أحد المقاولين.

ووفق المعطيات التي وفرتها مصادر مطلعة لهسبريس، فإن أحد المقاولين بلّغ عن رئيس الجماعة وقائد القيادة بواسطة شكاية عبر الرقم الأخضر الذي وضعته رئاسة النيابة العامة، أكد فيها تعرضه للابتزاز من طرف المسؤول عن الشأن المحلي بكراندو وقائد القيادة، وإجباره على تسليمهما مبلغ 100 ألف درهم رشوة لتسهيل إجراءات حصوله على ترخيص لاستغلال مساحة في إنتاج مواد البناء "الحصى".

وأضافت المصار نفسها أن رئاسة النيابة العامة تفاعلت مع هذه الشكاية التي تم تحويلها إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرشيدية، الذي أمر أحد نوابه بالسهر على تتبع القضية ومرافقة عناصر الضابطة القضائية للدرك الملكي إلى عين المكان ونصب كمين للمسؤوليْن المذكورين.

وتمكنت عناصر الدرك الملكي من توقيف رئيس الجماعة وقائد القيادة في حالة تلبس بتلقي رشوة بالمبلغ المذكور من ممثل إحدى المقاولات التي تعمل بالمنطقة، وتم وضعهما رهن تدابير الحراسة النظرية في انتظار عرضهما على أنظار النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرشيدية من أجل ما نسب إليهما.