"حمزة مون بيبي" يجر شقيقة باطما إلى الاعتقال

هسبريس من الرباط

أمر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمدينة مراكش متابعة ابتسام باطمة، شقيقة الفنانة المغربية دنيا باطما، رهن الاعتقال الاحتياطي وإيداعها سجن لوداية بمراكش.

قرار قاضي التحقيق الذي اتخذ صباح اليوم قرر من خلاله اعتقال شقيقة دنيا باطما بعد التأكد من علاقتها المباشرة في ملف "حمزة مون بيبي" الذي يتابع فيه عدد من المتروطين.

وتتابع دنيا باطما وشقيقتها بصك اتهام يتضمن "المشاركة في الولوج إلى المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال، وبث أقوال وصور تمس بسمعة الغير دون الموافقة المبدئية للمعنيين بالأمر".