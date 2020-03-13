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الرئيسية | حوادث | كبسولات كوكايين تتسبب في وفاة أمريكي بالبيضاء

كبسولات كوكايين تتسبب في وفاة أمريكي بالبيضاء

كبسولات كوكايين تتسبب في وفاة أمريكي بالبيضاء
هسبريس من الرباط
الجمعة 13 مارس 2020 - 17:05

أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني وفاة المواطن الأمريكي من أصول لبنانية، المتورط في تهريب كبسولات من مخدر الكوكايين داخل أمعائه، بالمستشفى الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء.

وأوردت المديرية، في بلاغ لها، توصلت به هسبريس، أن عناصر الأمن الوطني بمطار محمد الخامس الدولي كانت قد أوقفت المسافر المذكور، والبالغ من العمر 66 سنة، أول أمس الأربعاء، مباشرة بعد وصوله على متن رحلة جوية قادمة من مطار ساوباولو بالبرازيل ومتجهة صوب مطار القاهرة الدولي، للاشتباه في تهريبه لكبسولات المخدرات في أمعائه، حيث تم الاحتفاظ به تحت المراقبة الطبية بالمستشفى بعدما انتابته أزمة صحية طارئة داخل المطار.

التدخل الطبي، يقول البلاغ، مكن من تفريغ 68 كبسولة من مخدر الكوكايين من أمعاء المسافر المعني، بكمية إجمالية ناهز وزنها 795 غراما، قبل أن توافيه المنية بالمستشفى.

وقد جرى وضع جثة الهالك بمستودع الأموات بالمستشفى رهن التشريح الطبي، بينما تواصل فرقة الشرطة القضائية تحرياتها وأبحاثها لتحديد الظروف والملابسات التي كانت تحيط بمحاولة تهريب المشتبه فيه لكميات من مخدر الكوكايين انطلاقا من أمريكا اللاتينية.

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