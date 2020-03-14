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الرئيسية | حوادث | السلطات بمراكش توقف 12 مرشدا غير قانوني

السلطات بمراكش توقف 12 مرشدا غير قانوني

السلطات بمراكش توقف 12 مرشدا غير قانوني
إبراهيم مغراوي من مراكش
السبت 14 مارس 2020 - 01:56

أوقفت الفرقة السياحية بولاية أمن مراكش، مبحوثا عنه وطنيًا من أجل السرقة، و12 شخصاً من أجل انتحال صفة مرشد سياحي، وثلاثة أشخاص بتهمة استهلاك المخدرات، وفق بلاغ توصلت به هسبريس من خلية التواصل بهذه المؤسسة.

وواصلت هذه الوثيقة: "تم توقيف أربعة أشخاص يتشبه بتورطهم في السرقة بالعنف، وخمسة من أجل لعب القمار، وثلاثة أشخاص من أجل السكر العلني البين".

وقدمت المساعدة لثلاثة أشخاص يعانون من الخلل العقلي بإحالتهم على المؤسسة الصحية المختصة، وإيواء ستة متشردين كانوا يعيشون على التسول بدار البر والإحسان.

وخلال هذه العمليات الأمنية، "تم التحقق من هوية 22 شخصاً مشتبهًا به، وضبط ثلاث مخالفات مرورية والقيام بالمتعين في شأنها"، يقول البلاغ نفسه.

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