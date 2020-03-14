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كُتّاب وآراء
ترويج المخدرات يتسبب في حبس شاب بتزنيت
أدانت المحكمة الابتدائية بتزنيت ثلاثينيا بالحبس والغرامة بعد متابعته في قضية متعلقة بحيازة واستهلاك المخدرات والاتجار فيها وحيازة سلاح في ظروف من شأنها تهديد سلامة الأشخاص والأموال والعنف ضد أحد الأصول والتهديد والسرقة.
وحكمت هيئة الحكم على المتهم الحكم بسنة واحدة حبسا نافذة وغرامة نافذة قدرها 5000 درهم، مع إتلاف المخدرات والخمور ومصادرة السكين لفائدة الأملاك المخزنية.
وكانت عناصر الضابطة القضائية التابعة لمنطقة أمن تزنيت قد أوقفت الثلاثيني المعني داخل المجال الحضري للمدينة، بعد إخبارية تلقتها في الموضوع.
تجدر الإشارة إلى أن فرقة الشرطة القضائية بتزنيت تشن، طيلة الأيام الماضية، حربها ضد تجار الممنوعات بمختلف أنواعها. وقد تمكنت، نهاية الأسبوع الماضي، من إيقاف شخصين أحدهما على مستوى السد القضائي بمدخل المدينة كان قادما من بلفاع وفي حوزته كمية من الشيرا؛ فيما جرى اعتقال الثاني بودادية الموظفين، قبل أن يفضي تفتيش منزله إلى ضبط كيلوغرام من المخدر المذكور.