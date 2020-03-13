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الرئيسية | حوادث | السرقة والقتل العمد يورطان "أربعينيا" بالبرنوصي

السرقة والقتل العمد يورطان "أربعينيا" بالبرنوصي

السرقة والقتل العمد يورطان "أربعينيا" بالبرنوصي
هسبريس من الرباط
الجمعة 13 مارس 2020 - 15:07

تمكنت عناصر الأمن الوطني بمنطقة سيدي البرنوصي بمدينة الدار البيضاء، زوال اليوم، من توقيف شخص يبلغ من العمر 42 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بمحاولة سرقة سيارة والقتل العمد.

وأشار بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني إلى أن المشتبه فيه كان قد حاول سرقة سيارة الضحية الذي ترك محركها في حالة تشغيل بمنطقة أهل الغلام، غير أن هذا الأخير أبدى مقاومة لفعل السرقة وحاول التمسك بالسيارة لمسافة محددة، مما تسبب في اصطدامه بقوة مع سيارة أخرى كانت بعين المكان.

وأضاف المصدر ذاته أن المشتبه به قد تسبب في إزهاق روح الضحية بعدما تعمد زيادة سرعة السيارة، حيث تم الاحتفاظ بجثته بقسم الأموات بالمستشفى رهن التشريح الطبي، بينما تم إيداع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد ظروف وملابسات ارتكابه لهذه الأفعال الإجرامية، فضلا عن البحث معه حول تورطه في قضية مماثلة تتعلق بسرقة السيارات، والتي كان يشكل موضوع بحث من أجلها من طرف الشرطة القضائية بعين الشق بمدينة الدار البيضاء.

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