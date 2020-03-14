العثور على جثة رضيع داخل "بالوعة" وسط مكناس

هسبريس من مكناس

عُثر، أمس الجمعة، على جثة رضيع حديث الولادة داخل بالوعة لتصريف مياه الأمطار، بشارع العربي الياموري بحي سيدي بابا وسط مدينة مكناس.

وحسب ما أوردته مصادر هسبريس، فإن اكتشاف الجثة المذكورة جرى على أيدي عمال النظافة حين كانوا بصدد جمع النفايات على طول الشارع المذكور، مبرزة أن هذا الحادث استنفر السلطات المحلية والمصالح الأمنية بالدائرة السادسة التابعة لولاية أمن مكناس.

وبينما نُقلت جثة الرضيع نحو مستودع الأموات بمستشفى محمد الخامس بمدينة مكناس، باشرت مصالح الضابطة القضائية بالعاصمة الإسماعيلية تحقيقا حول ملابسات هذا الحادث.