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الرئيسية | حوادث | فرقة أمنية تضبط مروج كوكايين متلبسا بمراكش

فرقة أمنية تضبط مروج كوكايين متلبسا بمراكش

فرقة أمنية تضبط مروج كوكايين متلبسا بمراكش
إبراهيم مغراوي من مراكش
السبت 14 مارس 2020 - 09:05

تمكنت فرقة محاربة المخدرات والمؤثرات العقلية بولاية أمن مراكش من إيقاف عنصر عصابة إجرامية، كانت تنشط في مجال ترويج المخدرات الصلبة.

وجاءت هذه العملية على إثر تفكيك عصابة إجرامية كانت تنشط في ترويج الممنوعات، وحصول عناصر الأمن على معلومات دقيقة وفرتها مصلحة تجميع وتحليل المعطيات بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية.

وأفادت مصادر أمنية لهسبريس، أن الموقوف كان يشكل موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني، من أجل ترويج المخدرات الصلبة، ومعروف بسوابقه العدلية في المجال نفسه.

وأوردت ذات المصادر أن المعني بالأمر ضُبط متلبسا بتزويد أحد زبائنه بلفافة من مخدر الكوكايين، حيث أسفرت عملية تفتيش منزله، عن حجز سبع لفافات إضافية أقرّ بحيازتها والعمل على ترويجها.

وبأمر من النيابة العامة المختصة، احتُفظ بالمعني بالأمر تحت تدبير الحراسة النظرية لحاجة البحث والتقديم أمام العدالة.

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