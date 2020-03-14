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كُتّاب وآراء
استنفار يرافق اقتحام وسرقة منزل في مدينة مرتيل
حالة من الاستنفار شهدها حي الأغراس بمدينة مارتيل، مساءالجمعة، بعد تعرض امرأة وابنتها لاعتداء وصف بـ"الشنيع" بواسطة عصا حديدية، عقب مهاجمتهما من طرف لص، مستغلا ظلام الليل وغياب أعمدة الإنارة العمومية بالشارع.
شهود عيان أوردوا في تصريحات متطابقة لهسبريس، أن اللص اقتحم المنزل بعدما أحدث فجوة دائرية بباب المنزل باستخدام أداة حادة، مستغلا غياب قاطنيه وشرع في البحث وسط محتويات المنزل بحثا عن أشياء ثمينة.
وأضافت المصادر ذاتها، أن المرأة وابنتها تفاجأتا بتواجد اللص داخل المنزل فور عودتهما، ليشرع في مهاجمتهما بعد انكشاف أمره، إذ وجه ضربة إلى ساق الفتاة قبل أن يهوي بالعصا الحديدية على رأس الأم محدثا جرحا غائرا، تاركا إياها غارقة في دمائها.
وأوضحت المصادر ذاتها أن بعض شبان الحي سارعوا إلى محاصرة اللص بمجرد سماعهم استغاثة الفتاة، وربطوا الاتصال بمفوضية الأمن بمرتيل، التي حلت عناصر منها على وجه السرعة إلى عين المكان، وجمعت المعطيات والدلائل في أفق توقيف المعتدي، بينما جرى نقل المصابة مغمى عليها بفعل قوة الاعتداء إلى المستشفى.
وفي وقت تمكن اللص من الفرار إلى وجهة مجهولة ولازال البحث جاريا عنه، طالبت المصادر ذاتها هشام بوعنان، رئيس جماعة مرتيل، بضرورة توفير الإنارة بالحي المذكور والشارع موضوع الاعتداء، معتبرة غياب الإنارة العمومية مشجعا على تنامي اقتراف جرائم لصوصية والاعتداءات بحي الأغراس.