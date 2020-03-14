درك تاونات يحجز طنين ونصف طن من "الميكا"

رشيد الكويرتي من فاس

تمكنت عناصر الدرك الملكي للمركزين الترابيين عين عائشة وبني وليد بتاونات، مساء الجمعة، من حجز طنين ونصف طن من الأكياس البلاستيكية المحظورة في عمليتين مرتبطتين.

وعُلم لدى مصادر هسبريس أن عناصر الدرك الملكي للمركز الترابي لعين عائشة تمكنت، في العملية الأولى، من حجز نحو طنين من الأكياس البلاستيكية محملة على متن سيارة لنقل البضائع بأحد السدود القضائية، وتوقيف سائقها ومساعد له.

المصادر ذاتها أوضحت أن التحريات مع المشتبه فيهما، قادت عناصر الدرك الملكي لعين عائشة، مؤازرة بنظيرتها للمركز الترابي لبني وليد، إلى حجز حوالي نصف طن آخر من هذه البضاعة الممنوعة بأحد المستودعات بدوار أولاد آزم بجماعة بوعادل.

وتمت هاتان العمليتان تحت الإشراف المباشر لقائد سرية الدرك الملكي لتاونات، تورد مصادر الجريدة، مضيفة أن سائق سيارة نقل البضائع ومساعده وصاحب المستودع خضعوا للبحث لمعرفة ملابسات هذه القضية.