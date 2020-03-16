قضية اغتصاب غريبة .. اتهام فتاة بالاعتداء الجنسي على طفلة

هسبريس - أمال كنين

قضية غريبة تلك التي تفجرت بمدينة تاهلة أخيرا، ويتعلق الأمر باتهامات باغتصاب فتاة ذات 10 سنوات تعاني صعوبات في النطق من قبل فتاة أخرى تبلغ من العمر 17 سنة وأخيها ذي الـ12 سنة، وهي القضية التي سبق أن تم حفظها من قبل القضاء؛ في حين أن حقوقيين أعادوا بعث طلب إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتازة، مطالبين بإعادة فتح الملف.

الحقوقيون يطالبون بضرورة إعادة فتح الملف من جديد والاستماع للطرفين، خاصة مع توفر شهادة طبية تثبت تعرض الفتاة للعنف.

هسبريس التقت الطرفين ونقلت وجهة نظرهما؛ ففي الوقت الذي يؤكد فيه المشتكون أن ابنتهم تعرضت للاعتداء الجنسي ينفي أهل المتهمة الأمر، مع التأكيد أن ابنتهم كانت تستقبل الطفلة لمساعدتها في الدراسة.

ويتعلق الأمر بأسرتين تقطنان بنفس المنزل، إذ في وقت كانت فيه الابنة ذات 10 سنوات والتي تعاني من صعوبات في النطق تجد صعوبات بادرت والدتها لتطلب من ابنة جيرانها ذات الـ17 سنة أن تقدم لها المساعدة، خاصة أن الأخيرة تجلس في البيت بدون أي عمل أو دراسة.

وافقت الفتاة وباتت تستقبل الطفلة لشهور متتالية؛ إلا أنها، حسب روايتها، تؤكد أن الطفلة لم تعد تحضر لديها خلال الشهور التي تقول إنها تعرضت فيها للاعتداء وهو أمر ينفيه والد الطفلة "المعتدى عليها".

وفي هذا الإطار، قال والد الطفلة "المعتدى عليها" إنه: "في 13 من يناير الماضي، كنت اشتغل في السوق فإذا بي أتلقى اتصالا من زوجتي تطلب مني أن أحضر على وجه السرعة بسبب وجود مشكل كبير يتعلق بتعرض ابنتي ذات العشر سنوات للاعتداء".

وتابع المتحدث قائلا: "حين القدوم إلى البيت حاولت الاستفسار من ابنتي سألتها عن ما الذي حدث، فأخبرتني أن ابنة الجيران هي من اعتدت عليها، وحينما ذهبت إلى الطبيب أخبرني بأن الفتاة مورس عليها نوع من العنف نتج عنه تعفن".

من جانبه قال والد الفتاة المتهمة إن ما يروج من قبل الأسرة هو "مجرد افتراء من قبل عائلة الفتاة"، متابعا: "ابنتي كانت فعلا تساعد تلك الطفلة حتى شهر نونبر الماضي؛ لكن العائلة انتقلت عند بداية دجنبر الماضي ولم تعد الابنة تساعدها.. وعلى الرغم من أن العائلة عادت لتسكن في نفس البيت لم تقم ابنتي باستقبالها منذ ذلك الحين".

وقال العياشي تكررا، رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتاهلة: "لأول مرة في مدينة تاهلة يتم الاعتداء على طفلة بطرق جديدة لم يألفها المجتمع المغربي"، مشددا على ضرورة تعميق البحث في الموضوع.

يذكر أن والد الطفلة "المعتدى عليها" توصل برقم حفظ القضية باستئنافية تازة بتاريخ 18/02/2020 تحت عدد 09/3217/2020، دون أن يتم البحث في حيثيات الحادثة واتخاذ ما يلزم.