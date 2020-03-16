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الرئيسية | حوادث | قضية اغتصاب غريبة .. اتهام فتاة بالاعتداء الجنسي على طفلة

قضية اغتصاب غريبة .. اتهام فتاة بالاعتداء الجنسي على طفلة

قضية اغتصاب غريبة .. اتهام فتاة بالاعتداء الجنسي على طفلة
هسبريس - أمال كنين
الاثنين 16 مارس 2020 - 09:00

قضية غريبة تلك التي تفجرت بمدينة تاهلة أخيرا، ويتعلق الأمر باتهامات باغتصاب فتاة ذات 10 سنوات تعاني صعوبات في النطق من قبل فتاة أخرى تبلغ من العمر 17 سنة وأخيها ذي الـ12 سنة، وهي القضية التي سبق أن تم حفظها من قبل القضاء؛ في حين أن حقوقيين أعادوا بعث طلب إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتازة، مطالبين بإعادة فتح الملف.

الحقوقيون يطالبون بضرورة إعادة فتح الملف من جديد والاستماع للطرفين، خاصة مع توفر شهادة طبية تثبت تعرض الفتاة للعنف.

هسبريس التقت الطرفين ونقلت وجهة نظرهما؛ ففي الوقت الذي يؤكد فيه المشتكون أن ابنتهم تعرضت للاعتداء الجنسي ينفي أهل المتهمة الأمر، مع التأكيد أن ابنتهم كانت تستقبل الطفلة لمساعدتها في الدراسة.

ويتعلق الأمر بأسرتين تقطنان بنفس المنزل، إذ في وقت كانت فيه الابنة ذات 10 سنوات والتي تعاني من صعوبات في النطق تجد صعوبات بادرت والدتها لتطلب من ابنة جيرانها ذات الـ17 سنة أن تقدم لها المساعدة، خاصة أن الأخيرة تجلس في البيت بدون أي عمل أو دراسة.

وافقت الفتاة وباتت تستقبل الطفلة لشهور متتالية؛ إلا أنها، حسب روايتها، تؤكد أن الطفلة لم تعد تحضر لديها خلال الشهور التي تقول إنها تعرضت فيها للاعتداء وهو أمر ينفيه والد الطفلة "المعتدى عليها".

وفي هذا الإطار، قال والد الطفلة "المعتدى عليها" إنه: "في 13 من يناير الماضي، كنت اشتغل في السوق فإذا بي أتلقى اتصالا من زوجتي تطلب مني أن أحضر على وجه السرعة بسبب وجود مشكل كبير يتعلق بتعرض ابنتي ذات العشر سنوات للاعتداء".

وتابع المتحدث قائلا: "حين القدوم إلى البيت حاولت الاستفسار من ابنتي سألتها عن ما الذي حدث، فأخبرتني أن ابنة الجيران هي من اعتدت عليها، وحينما ذهبت إلى الطبيب أخبرني بأن الفتاة مورس عليها نوع من العنف نتج عنه تعفن".

من جانبه قال والد الفتاة المتهمة إن ما يروج من قبل الأسرة هو "مجرد افتراء من قبل عائلة الفتاة"، متابعا: "ابنتي كانت فعلا تساعد تلك الطفلة حتى شهر نونبر الماضي؛ لكن العائلة انتقلت عند بداية دجنبر الماضي ولم تعد الابنة تساعدها.. وعلى الرغم من أن العائلة عادت لتسكن في نفس البيت لم تقم ابنتي باستقبالها منذ ذلك الحين".

وقال العياشي تكررا، رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتاهلة: "لأول مرة في مدينة تاهلة يتم الاعتداء على طفلة بطرق جديدة لم يألفها المجتمع المغربي"، مشددا على ضرورة تعميق البحث في الموضوع.

يذكر أن والد الطفلة "المعتدى عليها" توصل برقم حفظ القضية باستئنافية تازة بتاريخ 18/02/2020 تحت عدد 09/3217/2020، دون أن يتم البحث في حيثيات الحادثة واتخاذ ما يلزم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - Timoo الاثنين 16 مارس 2020 - 09:06
دابا احنا شنو غانستافدو من هاد الخبر هذا؟!! واققين عليه!!
الناس مشغولة مع الوباء و انتوما بانت ليكم غا قضية تم حفظها بمحكمة استئنافية!! لطرفين بسيطين من عامة الشعب
لو ان الطرف المشتكى به كان نافذا لما طرحتم الموضوع أصلا!!
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15
2 - البير وغطاه الاثنين 16 مارس 2020 - 09:17
وكأن القانون لا يعترف بتلك الطفلة المغتصبة وأن لا وجود لهاعلى الأرض ، أليس لنا قضاء وشرطة وقانون ؟ إلى من تلجأ؟ أترفع الطفلة دعوى إلى القضاء الدولي ؟ أو تشتكي لل إف،بي، آي؟من ينصفها؟ أتشتكي إلى الله وتصمت؟
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21
3 - جمعو ولادكم الاثنين 16 مارس 2020 - 09:18
علاش الناس كاينكرو
مالهم ما اتاهمو عائلة اخرى.
الحق غادي يبات يبان طال الزمان و لا قصار.
يا الناس باراكا ما تلاعبو بارواح اولادكم
كا تيقو في اي واحد و تعطيوهم ليه.
الله يحد الباس و يجبر بخاطركم و يصبركم و يبن الحق
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18
4 - فرانز كافكا الاثنين 16 مارس 2020 - 09:27
كتابة المحاضر عادة مايتم حسب اهواء دافعي الرشاوي ... هنا فين باقي المشكل عندنا في المغرب
أب الضحية استمعت له في إحدى اﻹذاعات المغربية يحكي عن تعرضه هو اسرته لمعاملة غريبة من طرف الدرك الملكي بتاهلة ، حيث تركوه من الواحدة زولا إلى الثانية صباحا هو و ابنته و زوجته و هو ينتظر في كولوار ... كما أنهم لم يستجوبوا الطفلة بذريعة أنها تتلعثم في الكلام و يصعب التواصل معها ، في حيم أني استمعت لها من خلال شريط فيديو على اليوتوب و فهمت قصتها و قضيتها رغم ثقلها في الكلام
أتمنى من السيد الوكيل العام بإعادة فتح هذا الملف و ااتحقيق فيه و ضبط كل المخالفين للقانون و الذين حفظوا هذا الملف بسرعة البرق لغاية في جيب يعقوب
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24
5 - رحم الله ناس ايام زمان . الاثنين 16 مارس 2020 - 09:52
التعرفون السبب الرئيسي في فساد المجتنع !! هو ان الجميع يدافع عن أقربائه ظالما كان او مظلوما !! وهذا اكبر خطأ ، قضايا كثيرة مثيرة ابطالها أﻻبناء ومحاميهم من اﻻباء عدوتنا وظلما !! الظالم والمعتدي يجب ان يحاسب من العائلة واﻻهل قبل المحاكم ، وان يوقف عند حده !! وصدق من قال كما تدبن تدان.
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2
6 - كريم الاثنين 16 مارس 2020 - 10:00
في المغرب هذا ما نسمع ونقرأ اما خبر عن الانتحار او الاغتصاب بشكل يومي كل مرة خبر جديد يتم مضغه لايام حتى ينزل خبر جديد ينسي الاول دون معرفة كيف تمت معالجة الخبر السابق ولنا في قضية الكويتي الهارب او المهرب المثل القريب وايضا قصة بناء النصب التذكاري للمحرقة المزعوعة أجنبي يصدر في حقه الطرد ويقيم بدون أوراق ويتحدى جميع السلطات بالبقاء وتتداول الخبر والصحف والمواقع على شكل واسع ثم يختفي الخبر دون ان نعرف كيف كانت النهاية
ما المقصود من مثل هده الاخبار وعدم المتابعة الى النهاية
الان نتابع اخبار كرونة التي حلت محل الاخبار المتعلقة بالجزائر التي يبدو انه تم الحجرالاعلامي عليها لسبب مجهول لا نعرفه قد يكون عشم المغرب في ان يصلح الفيروس مع افسدته السياسة كما كان عشمه في مباراة كرة القدم
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