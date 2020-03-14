اقتحام واعتداء يجران شابا إلى التوقيف بمرتيل

هسبريس من مرتيل

أوقفت عناصر الشرطة بمفوضية الأمن مرتيل، اليوم السبت، شخصا يشتبه في تورطه في قضية اقتحام مسكن مملوك للغير وتعريضه امرأة لاعتداء بواسطة عصا حديدية مستغلا خلو الشارع من المارة وغياب الإنارة العمومية بالحي السكني.

مصادر هسبريس قالت إن عملية الإيقاف جاءت بعد تحريات مكثفة وحملات تمشيطية، أفضت إلى إيقاف شخص ثلاثيني من ذوي السوابق العدلية في مجال السرقة الموصوفة.

وقد جرى الاحتفاظ بالموقوف رهن تدبير الحراسة النظرية لفائدة البحث، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة في انتظار عرضه على أنظار العدالة.