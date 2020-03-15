السرقة من داخل البيوت تورّط شابين بابن سليمان

إبراهيم الحافظون من سطات

وضعت عناصر الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة ابن سليمان، الجمعة، شخصين يبلغان من العمر 24 و25 سنة، من ذوي السوابق القضائية، تحت تدبير الحراسة النظرية، للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالسرقة الموصوفة.

وأفادت مصادر هسبريس بأن مصالح الأمن بمدينة ابن سليمان كانت قد تلقت إشعارا بشأن تعرّض منزل للسرقة من قبل شخصين، طالت مجموعة من الأغراض الشخصية، قبل أن يمكّن التدخل الأمني من إيقاف المشتبه فيهما على الفور، مع حجز الأشياء المتحصلة من السرقة.

وأمرت النيابة العامة المختصة بالاستماع إلى المشتبه فيهما، تمهيديا في محاضر قانونية، لكشف الملابسات المحيطة باقترافهما عملية السرقة، قبل عرضهما غدا الأحد على أنظار ممثل الحق العام للنظر في المنسوب إليهما، واتخاذ القرار القانوني في حقهما.