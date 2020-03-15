24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|15
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:10
|07:36
|13:41
|17:01
|19:39
|20:53
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- الأردن توقف إقامة صلاة الجمعة وتغلق حدود البلاد
- 10 وفيات جديدة في بريطانيا بسبب "وباء كورونا"
- تأجيل مبارايات نصف نهاية كأس محمد السادس
- "وباء كورونا" يصرع 50 شخصا في الولايات المتحدة
- اقتحام واعتداء يجران شابا إلى التوقيف بمرتيل
فيروس "كورونا" يُغير "قواعد مصافحة" المسؤولين عبر بلدان العالم (5.00)
- عاجل.. تسجيل 9 حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا في المغرب - (231)
- "كورونا" يصيب المغاربة بجنون التسوق .. و"هستيريا" تعم المحلات - (178)
- إصابة وزير التجهيز والنقل عبد القادر اعمارة بفيروس "كورونا" - (133)
- مغاربة يناشدون الملك بالتدخل لجلب جثث "ضحايا كورونا" من إيطاليا - (127)
- "الداخلية" تتحرك لوقف المضاربة والزيادات المحتملة للأثمان بالأسواق - (79)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
السرقة من داخل البيوت تورّط شابين بابن سليمان
وضعت عناصر الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة ابن سليمان، الجمعة، شخصين يبلغان من العمر 24 و25 سنة، من ذوي السوابق القضائية، تحت تدبير الحراسة النظرية، للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالسرقة الموصوفة.
وأفادت مصادر هسبريس بأن مصالح الأمن بمدينة ابن سليمان كانت قد تلقت إشعارا بشأن تعرّض منزل للسرقة من قبل شخصين، طالت مجموعة من الأغراض الشخصية، قبل أن يمكّن التدخل الأمني من إيقاف المشتبه فيهما على الفور، مع حجز الأشياء المتحصلة من السرقة.
وأمرت النيابة العامة المختصة بالاستماع إلى المشتبه فيهما، تمهيديا في محاضر قانونية، لكشف الملابسات المحيطة باقترافهما عملية السرقة، قبل عرضهما غدا الأحد على أنظار ممثل الحق العام للنظر في المنسوب إليهما، واتخاذ القرار القانوني في حقهما.