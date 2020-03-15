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كُتّاب وآراء
إسبانيا تفكك شبكة لتهريب المخدرات نحو فرنسا
تمكنت عناصر الشرطة الوطنية الإسبانية، بتعاون مع المكتب الفرنسي لمكافحة المخدرات، من تفكيك شبكة لتهريب الممنوعات من مدينة الناظور نحو فرنسا مرورا بالتراب الإيبيري، إضافة إلى إيقاف أفرادها السبعة الحاملين للجنسيتين المغربية والفرنسية وضبط 4.800 كيلوغرام من الحشيش.
وأفادت تقارير إعلامية إسبانية، أن أفراد المنظمة الإجرامية المفككة يقسمون الأدوار فيما بينهم من أجل تفادي الوقوع في قبضة عناصر الأمن، مشيرا في السياق نفسه إلى أن كمية الحشيش المحجوزة كانت محشوة بعناية داخل تجويف محدث أسفل عربة كبيرة مخصصة لنقل البضائع.
وأضافت التقارير عينها أن عناصر الأمن المشاركة في هذه العملية، التي أطلقت عليها تسمية "Sasha"، نصبت كمينا على مستوى الطريق السيار رقم AP-7 المؤدية إلى فرنسا، قادت إلى الإيقاع بعناصر الشبكة الإجرامية بعد عمليات رصد دامت لعدة أشهر.
وذكرت صحيفة "ألخيثيراس مينتوتو"، أن المعلومات الاستخباراتية التي وفرتها عناصر الشرطة لإقليم كتالونيا، المعروف بتسمية "لوص موصوص ديسكوادرا"، لنظيرتها الفرنسية، مكنت من التوصل إلى مكان إخفاء المخدرات المهربة من مدينة الناظور نحو فرنسا، مرورا بمدينة الجزيرة الخضراء.