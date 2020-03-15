سبتة المحتلة تسجّل أول إصابة بفيروس "كورونا"

جمال سماحي من تطوان

سُجّلت، السبت، أول حالة إصابة بفيروس "كورونا" المستجد بسبتة المحتلة، وتعود لشاب إسباني وصل إلى المدينة السليبة على متن حوامة، قادما إليها من العاصمة مدريد.

ووفق ما أوردته صحيفة "الفارو دي سيوتا" المحلية، فإن المصاب طالب قدم من مدريد على متن طائرة من نوع "هيلكوبتر"، "وقد انتابته حمى أثناء الرحلة، وهو الوضع الذي استدعى عزله في الطائرة عن بقية الركاب".

المصدر الإعلامي ذاته أوضح أنه رغم عدم إعلان وزارة الصحة الإسبانية عن الحالة، إلا أن قنوات غير رسمية كشفت أن الاختبارات التي أجريت للشاب، والتي أُرسلت إلى مدريد، أبانت عن نتيجة إيجابية تفيد إصابته بالفيروس