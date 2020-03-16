المحيط الأطلسي يلفظ جثة شاب غرق بشاطئ أكلو

مصطفى البكار من تزنيت

انتشلت عناصر الوقاية المدنية، الأحد، جثة شاب لفظتها أمواج شاطئ أكلو بعد أن قضى غرقا يوم الثلاثاء الماضي بمنطقة أفتاس الواقعة بجماعة إثنين أكلو بإقليم تزنيت.

وفور إخطارها بالواقعة، انتقلت إلى عين المكان عناصر السلطة المحلية والدرك الملكي، وأشرفت على نقل الجثة نحو مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي الحسن الأول، موازاة مع اتخادها لكافة الإجراءات القانونية المعمول بها.

وكان الهالك البالغ من العمر 22 سنة، المتحدر من حي تمدغوست بتزنيت، يمارس السباحة بمعية زميل له، قبل أن تبتلعه الأمواج ويختفي عن الأنظار، رغم محاولات فاشلة لإنقاذه من طرف عناصر الوقاية المدنية.