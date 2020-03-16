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كُتّاب وآراء
شخص يجهز على أخيه ويدفنه وسط البيت بوزان
استنفر انبعاث روائح كريهة من وسط منزل عتيق بحي بني مرين بمدينة وزان عناصر الأمن الوطني والسلطة المحلية التي حلت بالمكان، حيث عثرت على جثة شخص ثلاثيني مدفونة وسط البيت.
وفق المعطيات الأولية للبحث فقد عثرت عناصر الشرطة، الأحد، على جثة شاب ثلاثيني مطمورة بغرفة وسط المنزل، مؤكدة في هذا السياق أن المشتبه في ارتكابه هذا الفعل الإجرامي ليس سوى أخ الهالك، البالغ قرابة 40 سنة.
ورجحت المصادر ذاتها أن جريمة القتل تعود إلى أكثر من أسبوع، مشيرة إلى تضرر وجه الضحية بشكل بالغ بفعل تراكم الأحجار ومخلفات البناء على جسده.
الحادث استنفر أفراد السلطات المحلية وعناصر الضابطة القضائية ومسرح الجريمة، وقائد الدائرة الثانية، إذ هرعوا نحو مكان الجريمة للتحقيق في ملابسات وقوعها، بأمر من النيابة العامة المختصة.
جدير بالذكر أن نقل جثة الهالك تمّ نحو مستودع الأموات، وذلك لإخضاعها للتشريح الطبي، في وقت مازال التحقيق جاريا لتحديد كافة أسباب الوفاة.