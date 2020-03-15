‪مصرع شخص في انقلاب سيارة ضواحي وزان

هسبريس من وزان

لقي شخص حتفه على الفور، اليوم الأحد، إثر انقلاب سيارة خفيفة بمدينة وزان، وفق ما أورته مصادر لجريدة هسبريس الإلكترونية.

ووفق المصادر ذاتها فإن الهالك، الذي كان في طريق العودة إلى دار الضمانة، فقد السيطرة على المقود قبل أن تسقط المركبة من علو شاهق بدوار كليدة، التابع لجماعة بني كلة، حيث توفي على الفور.

جثمان الهالك جرى إيداعه مستودع الأموات البلدي بمدينة وزان، في انتظار نتائج التحقيق الذي فتحته عناصر الشرطة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد ظروف وملابسات الحادث.