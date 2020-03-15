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الرئيسية | حوادث | إنقاذ شابّ حاول الانتحار من أعلى رافعة بالنّاظور

إنقاذ شابّ حاول الانتحار من أعلى رافعة بالنّاظور

إنقاذ شابّ حاول الانتحار من أعلى رافعة بالنّاظور
هسبريس من الناظور (صور: محمد العبوسي)
الأحد 15 مارس 2020 - 19:53

تمكنت عناصر الوقاية المدينة، مساء اليوم الأحد، من إنقاذ حياة شاب حاول الانتحار عبر إلقاء نفسه من أعلى رافعة وسط مدينة الناظور.

وشُوهد الشابّ الذي صعد إلى الرّافعة، التي تقع في ورش بناء سوق "المغرب الكبير"، وهو يصرخ بطريقة هستيرية مهدّدا بإلقاء نفسه لأسباب مجهولة.

وحلت بالمكان عناصر المصالح الأمنية التي نظمت حركة السّير؛ فيما أفلحت عناصر الوقاية المدنية في إنزال الشاب ونقله مباشرة إلى مستشفى الحسني.

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