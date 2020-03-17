24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|17
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:07
|07:33
|13:41
|17:01
|19:40
|20:55
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- معهد يجري أبحاثا عن كورونا مستعينا بالحيوانات
- قضية اغتصاب غريبة .. اتهام فتاة بالاعتداء الجنسي على طفلة
- هذه الأسعار الجديدة للبنزين والغازوال في محطات الوقود بالمغرب
- سفارة المغرب بإسبانيا توصي بالتضامن والتلاحم
- العالم القروي و"كورونا" .. أسواق تعج بالناس وتجاهُل للاحتياطات
العالم القروي و"كورونا" .. أسواق تعج بالناس وتجاهُل للاحتياطات (5.00)
"تدابير كورونا" تنقص ركاب سيارات الأجرة وتلزم بتعقيم العربات (5.00)
هذه إجراءات الداخلية الخاصة بالنقل العمومي خلال "أزمة كورونا" (5.00)
وزير الأوقاف يدعو إلى الحرص على رفع الأذان في مساجد المغرب (5.00)
- وزارة الداخلية تغلق المقاهي والمطاعم وفضاءات عامّة بعموم المملكة - (253)
- هل يتبرع الأغنياء المغاربة بالملايير لمواجهة أزمة فيروس "كورونا"؟ - (226)
- عاجل: تسجيل 9 حالات جديدة لكورونا بالمملكة .. والحصيلة: 37 - (210)
- فيروس "كورونا" .. المغرب يغلق أبواب المساجد حتى إشعار آخر - (183)
- "كورونا" يثير مطالب بإغلاق المساجد وتعطيل صلاة الجمعة بالمغرب - (119)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
جثة "مجهولة الهوية" تستنفر الدرك قرب تنغير
عثر أحد المواطنين، بمنطقة تينوركان، الواقعة بجماعة إكنيون، إقليم تنغير، على جثة رجل مجهول الهوية، وهي في حالة متقدمة جدا من التحلل وعليها آثار نهش الكلاب.
وأبلغ المواطن، الذي عثر على الجثة المجهولة، عون سلطة بتينوركان عن وجود جثة رجل في حالة متقدمة من التعفن بالمنطقة المذكورة، لينتقل على الفور قائد القيادة وعناصر من القوات المساعدة والمركز القضائي للدرك الملكي والمركز الترابي للدرك إلى عين المكان.
وبعد معاينة جثة الهالك من لدن السلطات الأمنية التي حلت بعين المكان، لم تعثر على ما يثبت من وثائق، كما أن ملامح وجهه شوهت نتيجة التعفن الشديد وتعرضه للنهش من طرف الكلاب.
وجرى نقل الجثة إلى قسم الأموات بتنغير، في انتظار رفع البصمات قصد الاعتماد عليها في تحديد هويته، كما سيتم توجيه الجثة إلى التشريح الطبي لتحديد السبب الحقيقي للوفاة، تحت إشراف مباشر من النيابة العامة المختصة.