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الرئيسية | حوادث | جثة "مجهولة الهوية" تستنفر الدرك قرب تنغير

جثة "مجهولة الهوية" تستنفر الدرك قرب تنغير

جثة "مجهولة الهوية" تستنفر الدرك قرب تنغير
هسبريس من تنغير
الثلاثاء 17 مارس 2020 - 03:26

عثر أحد المواطنين، بمنطقة تينوركان، الواقعة بجماعة إكنيون، إقليم تنغير، على جثة رجل مجهول الهوية، وهي في حالة متقدمة جدا من التحلل وعليها آثار نهش الكلاب.

وأبلغ المواطن، الذي عثر على الجثة المجهولة، عون سلطة بتينوركان عن وجود جثة رجل في حالة متقدمة من التعفن بالمنطقة المذكورة، لينتقل على الفور قائد القيادة وعناصر من القوات المساعدة والمركز القضائي للدرك الملكي والمركز الترابي للدرك إلى عين المكان.

وبعد معاينة جثة الهالك من لدن السلطات الأمنية التي حلت بعين المكان، لم تعثر على ما يثبت من وثائق، كما أن ملامح وجهه شوهت نتيجة التعفن الشديد وتعرضه للنهش من طرف الكلاب.

وجرى نقل الجثة إلى قسم الأموات بتنغير، في انتظار رفع البصمات قصد الاعتماد عليها في تحديد هويته، كما سيتم توجيه الجثة إلى التشريح الطبي لتحديد السبب الحقيقي للوفاة، تحت إشراف مباشر من النيابة العامة المختصة.

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