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كُتّاب وآراء
الشرطة تحجز سيارة ناقلة للمخدرات ناحية أكادير
تمكنت فرقة الشرطة القضائية التابعة لمفوضية الشرطة بتكيوين من إيقاف شخص، يبلغ من العمر 25 سنة، للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالحيازة والاتجار بالمخدرات.
وأفاد مصدر أمني بأنه جرى إيقاف المشتبه فيه، مباشرة بعد حلوله بمدينة أكادير قادما من إحدى مدن شمال المملكة، حيث مكنت عملية التفتيش التي أنجزت داخل سيارة خفيفة كان يسوقها من حجز كمية من مخدر الشيرا قدر وزنها بحوالي ستة كيلوغرامات، ومبالغ مالية يشتبه في كونها من عائدات نشاطه الإجرامي.
وجرى الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة؛ للكشف عن جميع الامتدادات المحتملة لهذه القضية، يورد المصدر ذاته.