قضاء مراكش يحقق في ترويج مخدر "الكوكايين"

إبراهيم مغراوي من مراكش

أحالت فرقة محاربة المخدرات والمؤثرات العقلية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش، اليوم الاثنين، على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية شخصا يشتبه في تورطه في ترويج المخدرات الصلبة (الكوكايين).

وجرى ضبط الشخص المعني، يوم السبت المنصرم، على مستوى شارع علال الفاسي، متلبسا بحيازة لفافة من المخدر المذكور، حسب بلاغ توصلت به هسبريس من الخلية الجهوية للتواصل بولاية أمن مراكش.

وجاء هذا التدخل الأمني على خلفية البحث المنجز في قضية جارية لدى المصلحة نفسها، يضيف المصدر عينه، مشيرا إلى أن "تفتيشا قانونيا لمنزل المشتبه به وسيارته أسفر عن حجز 24 لفافة إضافية من مخدر الكوكايين".

وحجزت مصالح الأمن "في القضية ذاتها لوازم التلفيف، وثلاثة هواتف محمولة كان يتواصل بها الموقوف بزبائنه، والسيارة المذكورة لفائدة البحث".

يذكر أن البحث يبقى مفتوحا في هذه القضية، من أجل الوصول إلى شركاء آخرين محتملين للموقوف المشار إليه.