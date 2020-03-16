الحبس النافذ لخمسيني متهم بالنصب والاحتيال بتنغير

هسبريس من تنغير

قضت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بتنغير، اليوم، بإدانة شخص في عقده الخامس، متابع من طرف النيابة العامة في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال على مجموعة من الضحايا لهم ملفات قضائية رائجة، بأربع سنوات سجنا نافذا.

وكان المتهم المنحدر من أحد الدواوير القريبة من مدينة قلعة مكونة أوقف من طرف عناصر من المركز القضائي للدرك الملكي بتنغير، في حالة تلبس وهو يتلقى مبلغا ماليا من سيدة بعد إيهامها بأنه سيتوسط لها في أحد ملفاتها الرائجة في المحكمة.

وتابعت النيابة العامة المختصة لدى ابتدائية تنغير المتهم بتهمة النصب والاحتيال على مجموعة من الأشخاص، إذ أوهمهم بأن له علاقة ببعض القضاة وباستطاعته التوسط لهم في ملفاتهم القضائية الرائجة، إلا أن سيدة منهم سلمته مبلغا ماليا وتأكدت في ما بعد أنه لم يكن سوى نصاب، ما دفعها إلى وضع شكاية لدى نائب وكيل الملك بمدينة قلعة مكونة، الذي أمر المركز القضائي للدرك الملكي بنصب كمين له.