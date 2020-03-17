حريق يأتي على فضاء لبيع الأخشاب في مراكش

هسبريس من مراكش

استنفر حريق شب بالجهة المخصصة لبيع الأخشاب بسوق الخميس بمدينة مراكش عناصر الإطفاء التابعة للوقاية المدينة، التي حلت بعين المكان للسيطرة على ألسنة اللهب التي انتشرت بقوة.

وقد انتقلت إلى مكان الحريق عناصر الشرطة التي باشرت تحقيقاتها حول أسباب اندلاعه، وذلك تنفيذا لتعليمات النيابة العامة.

مصادر الجريدة الإلكترونية هسبريس أوردت أن عناصر الوقاية المدنية تمكنت من السيطرة على الحريق بعد مجهودات جبارة، فيما لم يتم تحديد حجم الخسائر المادية بعد.