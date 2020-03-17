الإشاعات تستهدف مدينة طنجة بـ"فيروس كورونا"

هسبريس من طنجة

نفى مصدر مسؤول ما تم ترويجه بخصوص مقطع فيديو، مصور بكاميرا هاتف، قدّم على أنه "توثيق لرجل ساقط على الأرض وهو يسعل بقوة بحي فال فلوري بمدينة طنجة"، حيث قيل إنه مصاب بفيروس "كورونا".

المصدر ذاته أكد، تفاعلا مع التسجيل المروج على وسائط التواصل الاجتماعي، أن قاعة القيادة والتنسيق للوقاية المدنية ووحدات الشرطة في طنجة لم يتلقوا أي إشعار أو تبليغ عن مريض تم نقله من عين المكان.

وشدد المتحدث على أن "ترويج مثل هذه الشائعات يساهم في نشر الرعب والهلع في صفوف المواطنين"، مؤكدا أن المتابعات القضائية ستطال مروجي الأخبار الزائفة والشائعات.