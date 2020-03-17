ترويج الخمور يجر شابين إلى السجن في أكادير‬

رشيد بيجيكن من أكادير

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأكادير، الاثنين، من إيقاف شخصين من ذوي السوابق القضائية، يبلغان من العمر 23 و35 سنة، للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالحيازة وترويج الخمور بدون ترخيص.

وأورد مصدر أمني أنه جرى إيقاف المشتبه فيهما خلال عملية أمنية بحي المسيرة بأكادير، حيث مكنت عملية التفتيش التي أنجزت داخل مسكن المشتبه فيه الرئيسي من حجز ما يناهز 880 قنينة خمر من مختلف الأنواع وسلاح أبيض من الحجم الكبير، علاوة على دراجة نارية ثلاثية العجلات يشتبه في استعمالها في نقل وترويج الخمور.

وقد جرى إخضاع المشتبه فيهما لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث، الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.