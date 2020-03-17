24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|17
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:07
|07:33
|13:41
|17:01
|19:40
|20:55
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- هذه الأسعار الجديدة للبنزين والغازوال في محطات الوقود بالمغرب
- نشطاء يُسجلون ضعف الوقاية ضد فيروس "كورونا" بمحلات عمومية
- هذه توقعات الأرصاد الجوية لطقس اليوم الثلاثاء
- "كورونا" يفرغ الشوارع ويربك سائقي سيارات الأجرة بالدار البيضاء
- "كورونا" يُصيب مغاربةَ بـ"سُعار التبضع" أمام الاحتكار والمضاربة
عاجل: تسجيل 9 حالات جديدة لكورونا بالمملكة .. والحصيلة: 37 (5.00)
مجلس الطوائف اليهودية المغربية يوقف الصلوات في دور العبادة (5.00)
ابتداء من اليوم .. هذه لائحة الأسعار الرسمية للمطهرات الكحولية (5.00)
- أخنوش يساهم بمليار درهم في "صندوق كورونا" - (238)
- عاجل: تسجيل 9 حالات جديدة لكورونا بالمملكة .. والحصيلة: 37 - (223)
- كورونا في المغرب .. وفاة مسنّ وإصابة جديدة ترفع الحصيلة إلى 38 - (153)
- "كورونا" يدفع المغرب إلى جمع التبرعات من المواطنين والمقاولات - (119)
- هذه الأسعار الجديدة للبنزين والغازوال في محطات الوقود بالمغرب - (92)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
ترويج الخمور يجر شابين إلى السجن في أكادير
تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأكادير، الاثنين، من إيقاف شخصين من ذوي السوابق القضائية، يبلغان من العمر 23 و35 سنة، للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالحيازة وترويج الخمور بدون ترخيص.
وأورد مصدر أمني أنه جرى إيقاف المشتبه فيهما خلال عملية أمنية بحي المسيرة بأكادير، حيث مكنت عملية التفتيش التي أنجزت داخل مسكن المشتبه فيه الرئيسي من حجز ما يناهز 880 قنينة خمر من مختلف الأنواع وسلاح أبيض من الحجم الكبير، علاوة على دراجة نارية ثلاثية العجلات يشتبه في استعمالها في نقل وترويج الخمور.
وقد جرى إخضاع المشتبه فيهما لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث، الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.