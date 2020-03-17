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الرئيسية | حوادث | إيقاف فارين تعرّضا لرصاص الشرطة في أكادير‬

إيقاف فارين تعرّضا لرصاص الشرطة في أكادير‬

إيقاف فارين تعرّضا لرصاص الشرطة في أكادير‬
رشيد بيجيكن من أكادير
الثلاثاء 17 مارس 2020 - 14:04

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة أكادير، مساء أمس الاثنين، من إيقاف شخصين يبلغان من العمر 24 و29 سنة، أحدهما من ذوي السوابق القضائية والثاني مبحوث عنه وطنيا من أجل السرقة بالعنف، للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالسرقة وتعريض حياة المواطنين وعناصر الشرطة للخطر بواسطة السلاح الأبيض.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن دورية لشرطة المرور كانت قد ضبطت المشتبه فيهما، بتاريخ 10 مارس الجاري، وهما في حالة تلبس بتعريض فتاة للسرقة تحت التهديد بالعنف، قبل أن يرفضا الامتثال ويعرضا موظفي الشرطة لتهديد جدي باستعمال السلاح الأبيض؛ وهو ما اضطر أحد عناصر الشرطة لاستخدام سلاحه الوظيفي مطلقا رصاصتين، الأولى تحذيرية في الهواء، فيما أصابت الرصاصة الثانية أحد المشتبه فيهما اللذين تمكنا وقتها من الفرار على متن دراجة نارية.

وأضاف البلاغ أن الأبحاث والتحريات الأمنية المكثفة، التي باشرتها الشرطة القضائية المكلفة بالبحث، مكنت من تحديد مكان اختباء المشتبه فيهما وضبطهما بمدينة إنزكان، رفقة امرأة تبلغ من العمر 40 سنة، يشتبه في ربطها علاقة غير شرعية مع أحدهما.

وأشار المصدر ذاته إلى أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه المصاب رهن الحراسة الطبية بالمستشفى، لتلقي الإسعافات الضرورية؛ فيما تم إخضاع باقي الموقوفين لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث، الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية وكذا تحديد باقي الأفعال الإجرامية المنسوبة إلى الموقوفين المعنيين.

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