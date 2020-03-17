خبر زائف حول "كورونا" يجر سيدة إلى التحقيق

هسبريس من الرباط

تفاعلت مصالح الأمن الوطني بسرعة وجدية كبيرة مع شريط صوتي متداول عبر تطبيقات التراسل الفوري على الهواتف المحمولة، تدعي فيه امرأة تسجيل حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد بمدينة طاطا، وتحديدا بالحي السكني الذي تقطن فيه.

البحث المنجز تحت إشراف النيابة العامة المختصة مكن من تشخيص هوية المرأة التي سجلت ونشرت الشريط، كما أوضحت التحريات أن الأمر يتعلق فقط ببيانات كاذبة ومعطيات زائفة لا أساس لها من الصحة.

وقد تم البحث مع المشتبه فيها لتحديد ظروف وخلفيات تسجيلها ونشرها لهذا الخبر الزائف، على أساس تقديمها أمام النيابة العامة المختصة في حالة سراح فور استيفاء جميع مجريات البحث القضائي.

وتهيب مصالح الأمن الوطني بعموم المواطنين عدم نشر أو تبادل أو إعادة نشر أشرطة أو أخبار غير صحيحة، من غير تلك التي تصدرها السلطات الطبية والصحية المختصة، وذلك تفاديا لنشر الأخبار الزائفة التي تمس بأمن وسلامة المواطنين.