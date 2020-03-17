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الرئيسية | حوادث | التكفير يضع "أبو النعيم" تحت تدابير الحراسة النظرية

التكفير يضع "أبو النعيم" تحت تدابير الحراسة النظرية

التكفير يضع "أبو النعيم" تحت تدابير الحراسة النظرية
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 17 مارس 2020 - 16:36

فتحت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط المكلفة بقضايا الإرهاب والتطرف، اليوم الثلاثاء، وذلك لتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة لشخص يشتبه في تورطه في التحريض على الكراهية، وتهديد المواطنات والمواطنين بارتكاب أفعال تنطوي على المس الخطير بالنظام العام.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن المدعو "أبو النعيم" كان قد ظهر في شريط فيديو منشور على شبكات التواصل الاجتماعي ووسائط الاتصال الجماهيري، وهو يدلي بتصريحات تتضمن تحريضا على العنف والكراهية، وتتضمن عناصر تأسيسية لأفعال إجرامية تنطوي على المس الخطير بالنظام العام، فضلا عن تسفيه وتبخيس جهود السلطات العمومية لمكافحة وباء كورونا المستجد.

وأضاف المصدر ذاته أنه قد تم الاحتفاظ بالمعني بالأمر تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجريه المكتب الوطني لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن أسباب وخلفيات نشر هذا الشريط التحريضي، الذي يتضمن تكفيرا للدولة ومؤسساتها، علاوة على تحديد كل الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (23)

1 - رشيد الثلاثاء 17 مارس 2020 - 16:43
برافو بحال هادو مخاصش التساهل معاهم .
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223
2 - Lgbt الثلاثاء 17 مارس 2020 - 16:48
دعو هؤلاء المتطرفين الغلاة في السجون،يكفرون كل مختلف عنهم باسم الدين والاديولوجية،ما هذا الغباء
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144
3 - عبد الله الثلاثاء 17 مارس 2020 - 16:48
مثل هاؤلاء من يغالون في الدين ويبخسون جهود السلطلت ويبخسون العمل الوطني ولا يعترفون بشيء جلالة الملك نصره الله منذ ان تولى العرش وهو يقوم باصلاح هذا الوطن هو من ارجع الكتاتيب القرءانية ودور العلم وتاطير الائمة حفظه الله نحن نثمن مجهوداته ولكن هناك فئة من الخونة المتعصبة على هذا الوطن واصحاب المصالح الشخصية الذين ينهبون خيرات هذا الوطن وينتقذون العمل الوطني ويفسدون ولا يصلحون هاؤلاء يجب على السلطات ردعهم وسجنهم لرد غيهم عن هذا البلد ورموزه .هناك شرفاء من ابناء هذا الوطن العزيز يسهرون مع جلالة الملك للحفاظ على امنه واستقراره حزاعم الله هير الجزاء .ونتضرع الى الله عزوجل ان يرفع عنا هذا الوباء امين.
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91
4 - متابع الثلاثاء 17 مارس 2020 - 16:49
برافو برافو هذا ما قلته صباحا وجب توجيه أقصى العقوبات على ابو - هذا لتكفيره الدولة
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116
5 - imad الثلاثاء 17 مارس 2020 - 16:50
اشخاص يعيشون في القرون الوسطى
الغرب تقدم لأنه قام ببناء حضارته
بينما نحن بقينا فيجي فالوقت
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95
6 - Massinissa الثلاثاء 17 مارس 2020 - 16:51
احييم السلطة على هدا الاجراء و اتمنا الا يتساهلوا معه و امتاله.
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86
7 - الوطن الثلاثاء 17 مارس 2020 - 16:51
فرحت ملي قريت هاد المقال كنتمنى القضاء يطبق اقسى عقوبة.
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94
8 - سليم الثلاثاء 17 مارس 2020 - 16:51
يجب الضرب بيد من حديد علي كل من تسول له نفسه العبت بالامن الروحي و النفسي للمغاربه .هاد خفافيش الظلام مكانهم هي السجون او في احسن الاحوال مصحات الامراض النفسيه .
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86
9 - محمد الثلاثاء 17 مارس 2020 - 16:52
هذا كان خاصو اكون ف الحبس شحاال هادي
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95
10 - اسكاون سعيد الثلاثاء 17 مارس 2020 - 16:52
لقد تأخرتم في وضع هذا الرجل عند حده، نحن مسلمون ونعتز بالانتماء إليه؛ والتمسك بهديه، وهذا التمسك هو الذي جعلنا نتفادى انتشار هذا الفيروس بيننا عير اتخاذ احتياطات لازمة بما في ذلك إغلاق المساجد، فلا يزايدن علينا بالسنة والهدي.
ومن ينشر الفتنة في ظل هذه الظروف التي تحتاج الوحدة والتضامن يجب أن يحاسب بكل صرامة. والسلام
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59
11 - عبد السلام الثلاثاء 17 مارس 2020 - 16:53
نتمنى أن تطبق في حقه أقصى العقوبات ليكون عبرة لمن يتبنون نفس الأفكار التي تنم عن جهل بالدين.
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57
12 - الحموشي من وجدة الثلاثاء 17 مارس 2020 - 16:53
تحية عالية للسيد الحموشي .. خطوة صحيحة .. يجب الضرب بيد من حديد على كل ماشر لثقافة التكفير و التطرف .
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49
13 - زكرياء من البيضاء الثلاثاء 17 مارس 2020 - 16:54
إجراء في محله، يجب على الدولة الضرب بيد من حديد على مثل هذه الافعال، فصحة المواطن فوق كل اعتبار، وزارة الاوقاف قامت بغلاق المساجد لحين مرور الازمة الصحة ولم تقم بمنع الصلاة
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53
14 - Sanhagi الثلاثاء 17 مارس 2020 - 16:54
خبر مفرح. على الدولة الضرب بيد من حديد، لكل من سولت له نفسه نشر خطاب العنف و الكراهية، للدولة مؤسسات و علماء تتكلف بأمور الإفتاء، و لسنا بحاجة لهكذا متخلفين لنفث ايديولوجياتهم القذرة في المجتمع المغربي
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33
15 - مراكشي امازيغي الثلاثاء 17 مارس 2020 - 16:54
الاغبياء مثل هاد الشخص يتصورون انفسهم ابطالا من الابطال الاسطوريين،فيخرجون من افواههم عبارات تزكم الانوف من التطرف والغلو والتطفل على ميدان الفقه والافتاء.اللهم اهدنا الى صراطك المستقيم.
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39
16 - محسن مسلم مغربي الثلاثاء 17 مارس 2020 - 16:54
إلى دعاة الفتنة:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :من كان منكم يؤمن بالله و اليوم الآخر فليقل خيرا أو يصمت...
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29
17 - زورو الثلاثاء 17 مارس 2020 - 16:55
هذا اخطر على المغاربة من فيروس كورونا.وجب محاربته بكل الوسائل ووضعه في السجن طول حياته .وجب الحجر عليه وتجريده من كل الحقوق المدنية .
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40
18 - بنحمو الثلاثاء 17 مارس 2020 - 16:56
يجب البحث على من يموله و يدفعه الى هذه الخرجات العنترية التكفيرية...واش زرود و الصدقات أو محافظ مملوؤة بالدولارات..أءا لم يكن هناك أحد فالرجل أحمق يجب الحجر عليه أكثر من اىلعين يوما حفاظا علينا من حمقاته.
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35
19 - عمر الثلاثاء 17 مارس 2020 - 16:56
لا حول و لا قوة إلا بالله
الله لا يريد الفتنة بعباده
و هذا الشخص يريد فقط الشهرة عن طريق التعليقات التي يصدرها
المرجو من المسلمين الأحقاء إطاعة أولياء الأمور منا صاحب الجلالة نصره الله و أرشده
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18
20 - شكرا الثلاثاء 17 مارس 2020 - 16:57
في الازمات تحتاج الأمم إلى التضامن وبث الأمل في المستقبل ونشر الأمان فمهما طال زمن هذه الافة فهي إلى زوال وامثال ابو النعيم يشتتون مجهودات الدولة والأفراد الله يهديهم وصافي
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24
21 - ilyass الثلاثاء 17 مارس 2020 - 16:57
اللهم احفظ بلدنا من فتنتي التكفير و التفجير
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17
22 - فؤاد الثلاثاء 17 مارس 2020 - 16:57
من وجهة نظري انا فقط لا ينبغي أن يفزع احد من احد اذا كفره او مدحه لان الكافر في الحقيقة لا يحتاج إلى يكافر بل علبه ان يكون مرتاحا لما هو مقتنع به فلا يحتاج إلى أبو النعيم او غيره لبخبىره وفي نفس الوقت لا ينبغي أيضا ان يرتاح لمن ينافقه ويقول له بأنه على صواب فكل من لا يقتنع بدين الإسلام فهو كافر به والمسلم أيضا ينبغي أن يكون كافرا بغير دين الإسلام ولا ينزعج من ذلك بل يفتخر بدينه وقناعاته
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-32
23 - مراكش الثلاثاء 17 مارس 2020 - 16:58
الوهابية فيروس مدمر اخطر من كورونا وجب القضاء عليه والا فالنتائج ستكون وخيمة على الأمة المغربية العظمى .
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