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كُتّاب وآراء
التكفير يضع "أبو النعيم" تحت تدابير الحراسة النظرية
فتحت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط المكلفة بقضايا الإرهاب والتطرف، اليوم الثلاثاء، وذلك لتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة لشخص يشتبه في تورطه في التحريض على الكراهية، وتهديد المواطنات والمواطنين بارتكاب أفعال تنطوي على المس الخطير بالنظام العام.
وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن المدعو "أبو النعيم" كان قد ظهر في شريط فيديو منشور على شبكات التواصل الاجتماعي ووسائط الاتصال الجماهيري، وهو يدلي بتصريحات تتضمن تحريضا على العنف والكراهية، وتتضمن عناصر تأسيسية لأفعال إجرامية تنطوي على المس الخطير بالنظام العام، فضلا عن تسفيه وتبخيس جهود السلطات العمومية لمكافحة وباء كورونا المستجد.
وأضاف المصدر ذاته أنه قد تم الاحتفاظ بالمعني بالأمر تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجريه المكتب الوطني لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن أسباب وخلفيات نشر هذا الشريط التحريضي، الذي يتضمن تكفيرا للدولة ومؤسساتها، علاوة على تحديد كل الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (23)
الغرب تقدم لأنه قام ببناء حضارته
بينما نحن بقينا فيجي فالوقت
ومن ينشر الفتنة في ظل هذه الظروف التي تحتاج الوحدة والتضامن يجب أن يحاسب بكل صرامة. والسلام
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :من كان منكم يؤمن بالله و اليوم الآخر فليقل خيرا أو يصمت...
الله لا يريد الفتنة بعباده
و هذا الشخص يريد فقط الشهرة عن طريق التعليقات التي يصدرها
المرجو من المسلمين الأحقاء إطاعة أولياء الأمور منا صاحب الجلالة نصره الله و أرشده