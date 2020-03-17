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الرئيسية | حوادث | الأمن ينفي صحة أشرطة مصابين مفترضين بكورونا

الأمن ينفي صحة أشرطة مصابين مفترضين بكورونا

الأمن ينفي صحة أشرطة مصابين مفترضين بكورونا
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 17 مارس 2020 - 18:30

نفت المديرية العامة للأمن الوطني، بشكل قاطع، صحة التعليقات والتدوينات التضليلية التي رافقت نشر بعض الأشرطة والصور على شبكات التواصل الاجتماعي، والتي توثق لأشخاص مغمى عليهم في الشارع العام، مؤكدة بأن ربط تلك الصور والأشرطة بضحايا مفترضين لوباء "كورونا المستجد" هو خبر زائف يهدف للمساس بأمن وسلامة المواطنين، مؤكدة بأن ربط تلك الصور والأشرطة بضحايا مفترضين لوباء "كورونا المستجد" هو خبر زائف يهدف للمساس بأمن وسلامة المواطنين.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه و"تنويرا للرأي العام، وتبديدا للمخاوف والتوجسات التي قد يتسبب فيها نشر تلك الصور والأشرطة، تؤكد المديرية العامة للأمن الوطني أن الخبرات التقنية والأبحاث الميدانية المنجزة، أوضحت أن الشخص الذي يظهر في شريط فيديو مغمى عليه بالشارع العام قرب دكان للبقالة، هو ضحية لنوبة صرع تم تسجيلها بمدينة تطوان يوم الاثنين 16 مارس الجاري، بينما السيدة التي تظهر وهي مغمى عليها بالقرب من محطة للمحروقات، فقد كانت ضحية أزمة ربو وتلقت بشأنها الإسعافات الضرورية بالمستشفى بمدينة تطوان".

وأضاف البلاغ أنه بخصوص الصور التي يظهر فيها شخص مغمى عليه فوق الرصيف، وشخص ثان يظهر في وضع صحي حرج بسلم أحد المنازل، فقد أكدت الخبرات المنجزة أنها صور توثق لحالات مرضية مسجلة خارج المغرب، ولا علاقة لها نهائيا بمواطنات ومواطنين مغاربة.

وبخصوص الشريط الذي يظهر فيه شخص يفتعل السعال بالشارع العام بمدينة طنجة، وشخص آخر مستلقي على الأرض بمدينة الدار البيضاء، فقد أكدت الأبحاث والتحريات المنجزة أن مصالح الأمن الوطني لم تسجل أي إشعار أو إبلاغ عن حالات مرضية بالأمكنة المذكورة، كما أن التنسيق مع مصالح الوقاية المدنية والمصالح الطبية المختصة أكد عدم تسجيل أي تدخل طبي بعين المكان لإسعاف أشخاص مصابين بأي مرض كيفما كان نوعه.

وخلصت المديرية العامة للأمن الوطني إلى أنها إذ تكشف عن طبيعة الصور والأشرطة المذكورة، فإنها تؤكد في المقابل بأن المصالح اللاممركزة للشرطة القضائية قامت بإشعار النيابات العامة المختصة ترابيا، وفتحت أبحاثا تمهيدية من أجل تشخيص هويات وتوقيف كل من ثبت تورطه في فبركة أشرطة غير حقيقية للتظاهر بمرض كورونا المستجد، أو نشر وتقاسم تلك الأشرطة المفبركة بغرض المساس بأمن المواطنات والمواطنين.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (20)

1 - محمد الثلاثاء 17 مارس 2020 - 18:37
حتى دوك جوج ديال الحالات للي لقاوهم فالسعودية غير اشاعات؟
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-48
2 - متسائل الثلاثاء 17 مارس 2020 - 18:38
صراحة مزال منيش مطمأن هادو حالات تا لهاد لوقت وراهوم يسقطو فشارع بأمراض مالربو و القلب... فين كانو هادي شحال
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-37
3 - بنادم مريض الثلاثاء 17 مارس 2020 - 18:39
واش هاد بنادم معندو ميدار غير مقابل الشائعات لتخويف المواطنين...حشومة هاد التصرف الصبيياني ...بغيين التقدم ونتوما موخرين اسفل السافلين
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54
4 - Azizo الثلاثاء 17 مارس 2020 - 18:39
حشوما والله العظيم، ونقولوا غاع هاد الناس فيهم كورونة راه عيب وعار تبقاو تصورو فالناس، تخايلهوم كون كانو عائلتكم واش تبغيو ليصورهوم، الناس مقاتلين يلقاو ليكم اللقاح ونتوما كاتخوفو فالناس وكاضحكو، ان الله يمهل ولا يهمل.
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49
5 - سعيد الثلاثاء 17 مارس 2020 - 18:39
خوتي المغاربة اتقو الله في أنفسكم و بلدكم
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44
6 - الواتساب فاقد المصداقية الثلاثاء 17 مارس 2020 - 18:43
المفروض توقيف خدمة تطبيق الواتساب فورا راه داير الفتنة فعباد الله والناس لي شافتو او سمعاتو على هاد التطبيق كتصدقو بون تفكير
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18
7 - هشام متسائل الثلاثاء 17 مارس 2020 - 18:43
كلشي كذوب إلا 38 حالة فقط هي اللي صح........
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-3
8 - فاطمة الثلاثاء 17 مارس 2020 - 18:43
يجب معاقبة من يقوم بترويج مثل هذه الاشاعات لتخويف و ترهيب الأمة.
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36
9 - hamdi الثلاثاء 17 مارس 2020 - 18:45
المرجو من السلطات القضائية و الامنية فتح تحقيق في شأن فيديو يقول فيه احدهم و هو يتتبع مواطن صيني بداخل مركز تجاري يضع كمامة ان صينيين يقومون بنشر الفيروس
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19
10 - مراد الشركي الثلاثاء 17 مارس 2020 - 18:48
شعب يتقن الكذب والتضليل أكثر من أي شيئ آخر
لو كان هذا الجهد يبذل في شيئ أخر مفيد وجدي لكانت النتائج مذهلة
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20
11 - mouradusa الثلاثاء 17 مارس 2020 - 18:48
فيه ايادي خفية مرتزقة و اوباش دائما يكذبون بتوثيق فيدهيوهات لبلدان اخرى على انها مغربية ومعروف من يمولهم من الجزائر وهولندا.
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17
12 - OUSSAMA الثلاثاء 17 مارس 2020 - 18:50
بدلا من إبلاغ الشرطة و الوقاية المدنية لنقله إلى المستشفى يفضلون تصويره و نشر الفيديو على قنواتهم السفيهة
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15
13 - يوسف الثلاثاء 17 مارس 2020 - 18:51
مصيبة مع هاد لمروّجين ديال الإشاعات، واش ما باغينش تخليو الأجهزة ديال الدولة تركز لاحتواء هاد الوباء غادين تزيدوها حتا نتوما بهاد الأراجيف ديالكم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
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5
14 - fadi الثلاثاء 17 مارس 2020 - 18:52
بكتريا اليوتوب و الفايسبوك أخطر من فيروس كورونا هناك عصابات تستغل هذا الوباء لاشاعة الفوضى و خلق البلبلة في صفوف المغاربة هؤلاء عديمي الأخلاق و خونة حسبي الله ونعم الوكيل
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5
15 - laaraichi الثلاثاء 17 مارس 2020 - 18:53
الشرطة و العسكر يتجولون بشوارع المدن الاسبانية ويتحدثون موسيقى للسكان تعبيرا عن المؤازرة و للترفيه عنهم. جميل جدا.
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4
16 - العقلاني الحر الثلاثاء 17 مارس 2020 - 18:54
الجهل و الكلاخ هو سبب إنتشار بحال هاد الخرافات
فيروس كورونا ماشي فعايلو هادي. ماشي الأعراض ديالو نهائيا
لي مريض ب كورونا راه تيوقع ليه بحال لي مريض ب الأنفلونزا. يعني كيشدك لعيا + الكحة +سخانة و كتبقى هاد الأعراض تبان تدريجيا لمدة أيام حتى كتوصل لمرحلة الفراش.
مستحيل أن الإنسان المصاب يكون غادي فطريق صحيح فصيح حتى يطيح على غفلة فوسط الشاريع
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4
17 - مغربية كندية الثلاثاء 17 مارس 2020 - 18:58
اصحاب الاشاعات سيلقون عذابا من الله لان الناس تقوم بعملها على اكمل وجه و الشعب الحمد لله ملتزم وهم يحاولون ارهاب الناس. ولصاحب التعليق رقم اثنان لماذا لا تهتم لشأن بلدك و تترك عنك المغرب ؟
خوتي المغاربة لا تنتبهو للاشاعات ابدا لانها مغرضة وذلك ما يتمناه لنا الاعداء الله ياخذ فيهم الحق, ولنستفيد من هذه الاشاعات فاذا لم يلتزم الشعب بالبقاء في البيت و الابتعاد عن التجمعات وتغيير بعض سلوكياتنا فلا محال سيصبح وضعنا لا سمح الله كما في الاشاعات. حفظ الله وطننا حفظ الله شعبنا يارب و جزى الله خير الساهرين على امن وطننا وشعبنا.
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2
18 - مىوان كازاوي الثلاثاء 17 مارس 2020 - 18:59
يجب على السلطات تتبع من ينشرون مثل هاته الاخلار الكادبة ا
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3
19 - متطوع في المسيرة الخضراء الثلاثاء 17 مارس 2020 - 19:01
هل بإمكان الأجهزة الأمنية الوصول إلى مروج هذه الأكاذيب ومتابعتهم أمام القضاء بتهمة إزعاج المواطنين وتنزيل في حقهم أقصى العقوبات
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2
20 - Nabil الثلاثاء 17 مارس 2020 - 19:07
السلام عليكم، أول شيء قبل نشر البلاغ يجب التأكد من السبب وصحته ثانيا تطبيق مبدأ ادا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا تالتا التفكير في مخلفات و نتائج نشر الخبر.
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