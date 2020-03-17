عدد الإصابات بـ"كورونا" يصل 20 بمليلية المحتلّة

هسبريس من النّاظور

أعلنتْ وزارة الصحّة التّابعة لحكومة مليليّة المحتلّة، مساء اليوم، ثلاث إصابات جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، ليصل العدد الإجمالي في المدينة ذاتها إلى 20 حالة.

وأفاد موقع "ألفارو دو مليليا" بأن الحالات التي تم رصدها اليوم وُضعت في الحجر الصحّي التّابع لمستشفى كوماركال، مشيرًا إلى أن السّلطات الصحية تعمل حاليا على التّحقق من مصدر العدوى لاتخاذ الخطوات الاستباقية بالإحاطة بالظروف الصحية لكلّ الأفراد المحتمل احتكاكهم مع الحالات الجديدة المعلنة.

جدير بالذكر أنّ وزير السّياسيات الاجتماعية، محمّد محند، أعلن أمس الإثنين اجتياز مليلية مرحلة احتواء الفيروس، وانتقلت إلى المرحلة الموالية التي تعمل من خلالها على تكثيف جهود كافة الأفراد لمواجهة الفيروس الوبائي.