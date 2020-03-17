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الرئيسية | حوادث | عدد الإصابات بـ"كورونا" يصل 20 بمليلية المحتلّة

عدد الإصابات بـ"كورونا" يصل 20 بمليلية المحتلّة

عدد الإصابات بـ"كورونا" يصل 20 بمليلية المحتلّة
هسبريس من النّاظور
الثلاثاء 17 مارس 2020 - 19:15

أعلنتْ وزارة الصحّة التّابعة لحكومة مليليّة المحتلّة، مساء اليوم، ثلاث إصابات جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، ليصل العدد الإجمالي في المدينة ذاتها إلى 20 حالة.

وأفاد موقع "ألفارو دو مليليا" بأن الحالات التي تم رصدها اليوم وُضعت في الحجر الصحّي التّابع لمستشفى كوماركال، مشيرًا إلى أن السّلطات الصحية تعمل حاليا على التّحقق من مصدر العدوى لاتخاذ الخطوات الاستباقية بالإحاطة بالظروف الصحية لكلّ الأفراد المحتمل احتكاكهم مع الحالات الجديدة المعلنة.

جدير بالذكر أنّ وزير السّياسيات الاجتماعية، محمّد محند، أعلن أمس الإثنين اجتياز مليلية مرحلة احتواء الفيروس، وانتقلت إلى المرحلة الموالية التي تعمل من خلالها على تكثيف جهود كافة الأفراد لمواجهة الفيروس الوبائي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - هااااااام جداااا الثلاثاء 17 مارس 2020 - 19:36
‏عند إنتشار الأوبئة والأسقام خذوا بالأسباب وأكثروا من الدعاء بارك الله فيكم. ( التوبة + والدعاء )
فقد كان من دعاء النبي ﷺ :

‏قال تعالى : ﴿ قُل لَن يُصيبَنا إِلّا ما كَتَبَ اللَّهُ لَنا هُوَ مَولانا وَعَلَى اللَّهِ فَليَتَوَكَّلِ المُؤمِنونَ ﴾

وقال رسول الله ﷺ : { اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبَرَصِ، وَالْجُنُونِ، وَالْجُذَامِ، وَمِنْ سَيِّئِ الأَسْقَامِ } .
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2 - عابر سبيل الثلاثاء 17 مارس 2020 - 19:39
اللهم ألطف بعبادك
نصيحتي للجميع بقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى فدارك.
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