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الرئيسية | حوادث | فيديو تضليلي بشأن كورونا يجر شابة إلى القضاء

فيديو تضليلي بشأن كورونا يجر شابة إلى القضاء

فيديو تضليلي بشأن كورونا يجر شابة إلى القضاء
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 17 مارس 2020 - 20:20

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الجديدة، زوال اليوم الثلاثاء، من توقيف سيدة تبلغ من العمر 23 سنة، وذلك للاشتباه في تورطها في قضية تتعلق بتصوير شريط فيديو مفبرك يتضمن معطيات وهمية حول إصابات مفترضة بوباء كورونا المستجد من شأنها المساس بأمن وسلامة المواطنين.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن المشتبه فيها كانت قد ظهرت في شريط فيديو منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، تحمل قناعا وآليات طبية للتنفس، مدعية بشكل تضليلي أنها تخضع للحجر الطبي بأحد المؤسسات الاستشفائية بسبب مخالطتها لمواطنين مصابين بوباء كورونا المستجد بكل من الدار البيضاء والجديدة.

وأضاف البلاغ أن الأبحاث والتحريات التي باشرتها مصالح الأمن أسفرت عن تشخيص هوية المشتبه فيها وتوقيفها، بعدما تبين أنها نشرت أخبارا زائفة حول إصابات وهمية بوباء كورونا المستجد.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيها تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، ورصد أسبابها وخلفياتها الحقيقية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (11)

1 - جوييييييييييييل الثلاثاء 17 مارس 2020 - 20:27
الله يعطيك شي عقل آخر ماهدا لي عندك داز ليه الأجل
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6
2 - GALA الثلاثاء 17 مارس 2020 - 20:27
لا مكان للمزاح والتضليل في هذا الوقت بالذات. هذا يعتبر اجراما ومعاقبة المجرمين واجبة
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10
3 - حسن قنديلة الثلاثاء 17 مارس 2020 - 20:28
هناك اطفال ونساء في بيوتهم يتصفحون المواقع انترنيت يجب مراعات الرعب والخوف لديهم مما يشاهدنه المرجو الاحترام من فضلكم
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6
4 - عبد النبي الثلاثاء 17 مارس 2020 - 20:32
القنون لا يرحم المغفلين ديرو خدمتكم الله إرحم الوليدن هادو خصهم القرطاص عاد إداومنو
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5
5 - زواقي الثلاثاء 17 مارس 2020 - 20:33
بدأ سقوط أصحاب الفديوهات المفبركة من طرف الأمن الوطني اكثر من سقوط و موت الناس من طرف جائحة كورونا. أيها المضللون اتقوا الله في هذا الوطن . اتركوا كل الطاقات الوطنية تركز على استئصال وباء كورونا . برافو الشرطة بكل أطيافها .
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7
6 - هند الثلاثاء 17 مارس 2020 - 20:33
بنادم مريض الله يحفظ، ماعرفت شنو كايستافدو من هادشي واش حنا ناقصين
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8
7 - حسن الثلاثاء 17 مارس 2020 - 20:34
اثمن هذا المجهود الذي تقوم به الشرطة في متابعة و القبض على كل من يروج شاءعات تمس بسلامة المواطنين و ترويعهم
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7
8 - سفح الجبل الثلاثاء 17 مارس 2020 - 20:35
الأمر لا يدعو للسخرية يجب أن نضرب بيد من حديد على كل من سولت له نفسه ترويع المواطنين قمة الاستهتار
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7
9 - مغربية كندية الثلاثاء 17 مارس 2020 - 20:37
شكرا للسلطات واضربو بيد من حديد اي شخص سولت له نفسه يعمل بوز او يريد الشهرة او يبيت نية سيئة عن طريق نشر الاشاعات, المغاربة اذكياء يعرفون مصلحتهم. كل الجالية المغربية فالخارج بما فيها انا مبهورون بالتزام الشعب المغربي الراقي و وفخورون بشعبنا و بالتدابير والاجراءات التي اتخذها المسؤولين الله يحفظكم و يلطف بكم فيما جرت به المقادير, و اتوسل مرة اخرى لكل الجالية المغربية لا تذهبو الى المغرب لنتخلى عن انانيتنا نزولك للمغرب يشكل خطر على خوتنا المغاربة بالمغرب نزولك للمغرب ربما يزهق روح و ستحسب لك عند الله قتل عمد والعياذ بالله لانك تعلم ان ذلك سيؤدي بهم للتهلكة فرجاءا التزمو البلدان المقيمين بها و اجلو اي نزول للمغرب حاليا. يجب ان نقف وقفة الرجل الواحد مع وطننا و شعبنا حان الوقت اخوتي ان نشارك ايجابيا في حماية شعبنا ووطننا. لا مبرر لاي مغربي في هذه الظرفية في ان يقول اريد الذهاب للمغرب او زيارة العائلة او اي مبرر الان نزولك يشكل خطر على حياة المغاربة الموضوع ليس مزحة ولا مزاج الزمو اماكنكم. وشعبنا في المغرب المزيد المزيد من الحيطة والجلوس في البيوت الله يرحم الوالدين
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10 - يجب الاعتقال الثلاثاء 17 مارس 2020 - 20:41
واش اعباد الله احنا تنقصنا مثل هذا الفيديوهات لي فينا كافينا واش البوز بلغ لهذا الدرجة انه يخلق الهلع والخوف في نفوسنا من اجل البوز يجب اعتقال الفاعلة فورا ماكايناش السراح
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4
11 - محمود الثلاثاء 17 مارس 2020 - 20:43
أسباب وخلفيات النشر هي نفسها أسباب وخلفيات نشر فيديوهات روتيني اليومي الذي تبرز فيها بعض النساء مؤخراتهن بشكل متعمد، لجلب المشاهدات والربح من اليوتوب. يشتركون في نفس الخسة والحقارة، فالتي لا تخجل من عرض مؤخرتها على العموم، كيف لها أن تخجل من نشر الأكاذيب. شكرا للشرطة على ضبط مثل هؤلاء @#&
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