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كُتّاب وآراء
"أخبار زائفة" بشأن كورونا تورط شابا بقصبة تادلة
تمكنت عناصر الفرقة المحلية للشرطة القضائية بالمفوضية الجهوية للأمن بمدينة قصبة تادلة، زوال اليوم الثلاثاء، من توقيف شخص يبلغ من العمر 34 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في تسجيل ونشر مقطع صوتي يتضمن معطيات مغلوطة وكاذبة حول تسجيل إصابة مفترضة بفيروس كورونا المستجد.
وأفاد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني بأن مصالح الأمن الوطني كانت قد تفاعلت، بسرعة وجدية كبيرة، مع هذا التسجيل الصوتي الذي يدعي صاحبه وجود مواطن مغربي مقيم بالخارج يتجول بمدينة قصبة تادلة رغم إصابته بفيروس كورونا المستجد، حيث تم في مرحلة أولى تحديد هوية المريض المزعوم الذي تبين أنه لا يحمل أية أعراض مرضية، قبل أن يتم توقيف الشخص المتورط في توثيق هذا المقطع الزائف ونشره عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه، يضيف البلاغ، تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي أمرت به النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن الخلفيات المحيطة بنشرهذه الإشاعة الكاذبة التي من شأنها المساس بأمن وسلامة المواطنين.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
فهذا الأمر مرفوض جملة وتفصيلا ، وقد يؤدي إلى نتائج عكسية .