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الرئيسية | حوادث | "أخبار زائفة" بشأن كورونا تورط شابا بقصبة تادلة

"أخبار زائفة" بشأن كورونا تورط شابا بقصبة تادلة

"أخبار زائفة" بشأن كورونا تورط شابا بقصبة تادلة
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 17 مارس 2020 - 20:00

تمكنت عناصر الفرقة المحلية للشرطة القضائية بالمفوضية الجهوية للأمن بمدينة قصبة تادلة، زوال اليوم الثلاثاء، من توقيف شخص يبلغ من العمر 34 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في تسجيل ونشر مقطع صوتي يتضمن معطيات مغلوطة وكاذبة حول تسجيل إصابة مفترضة بفيروس كورونا المستجد.

وأفاد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني بأن مصالح الأمن الوطني كانت قد تفاعلت، بسرعة وجدية كبيرة، مع هذا التسجيل الصوتي الذي يدعي صاحبه وجود مواطن مغربي مقيم بالخارج يتجول بمدينة قصبة تادلة رغم إصابته بفيروس كورونا المستجد، حيث تم في مرحلة أولى تحديد هوية المريض المزعوم الذي تبين أنه لا يحمل أية أعراض مرضية، قبل أن يتم توقيف الشخص المتورط في توثيق هذا المقطع الزائف ونشره عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه، يضيف البلاغ، تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي أمرت به النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن الخلفيات المحيطة بنشرهذه الإشاعة الكاذبة التي من شأنها المساس بأمن وسلامة المواطنين.

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الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - تقيدوا بالتعليمات الثلاثاء 17 مارس 2020 - 20:17
حتى وإن كانت نيته تخويف الناس ليلزموا بيوتهم
فهذا الأمر مرفوض جملة وتفصيلا ، وقد يؤدي إلى نتائج عكسية .
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