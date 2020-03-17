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الرئيسية | حوادث | خبر زائف يضع مديرة جهوية في قبضة أمن مراكش

خبر زائف يضع مديرة جهوية في قبضة أمن مراكش

خبر زائف يضع مديرة جهوية في قبضة أمن مراكش
إبراهيم مغراوي من مراكش
الثلاثاء 17 مارس 2020 - 21:28

أوقفت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مراكش، الثلاثاء، سيدة يشتبه في تورطها في نشر شريط صوتي تدعي فيه تسجيل 300 حالة إصابة بفيروس "كورونا" بالمستشفى الجهوي ابن زهر المامونية.

العملية الأمنية التي تمت بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، جاءت على إثر نشر خبر زائف حول تفشي وباء "كورونا" المستجد على منصات التواصل الاجتماعي وتطبيقات التراسل الفوري، بحسب خلية التواصل بولاية أمن مراكش.

وادعى هذا الشريط، "الذي روجته مديرة جهوية لفرع مؤسسة للقروض بمراكش تبلغ من العمر 44 سنة، فرض حالة الطوارئ بمدينة مراكش"، تقول الخلية نفسها.

وزعم المقطع الصوتي الذي تتوفر عليه هسبريس أن "فيالق من الجيش تنتشر بشوارع مدينة مراكش بسبب تفشي حالات مزعومة للإصابة بوباء كورونا المستجد بعدة مؤسسات سياحية".

وحرضت صاحبة هذا المقطع الصوتي "المواطنات والمواطنين والأجانب على التوقف عن زيارة مدينة مراكش" التي اعتبرتها "بؤرة لتفشي الوباء".

ومباشرة بعد انتشار المقطع الصوتي المذكور، طالبت فعاليات عدة من المجتمع المدني المحلي أمن مراكش بالتحرك لتوقيف المعنية بالأمر.

وبأمر من النيابة العامة المختصة، تم وضع المشتبه فيها تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي، وذلك للكشف عن أسباب وخلفيات نشرها لهذا الخبر الزائف الذي يمس بأمن وسلامة المواطنين.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (9)

1 - Youssef الثلاثاء 17 مارس 2020 - 22:06
الله يهديكم. نحن في غنى عن هذه الاخبار او الاشاعات. يكفينا ما نحن فيه. المرجو من السلطات اتخاد التدابير اللازمة لمتل هاته العناصر عديمة الوطنية. والله ولي التوفيق.
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2 - سعد الثلاثاء 17 مارس 2020 - 22:10
لاحول ولاقوة الا بالله علي العظيم
وش هد ناس مابغاتش تحشم
راه بحال هدو هما سباب الفتنة سيدة دغيا قصدت سياحة ومراكش بتحديد تفشي لوباء اش هدشي
هد ناس خاصها لحبس
ياايها الذين امنو ان جائكم فاسق بنبأ فتبينو اتصيبو قوم بجهالة وتصبحون على مافعلتم ناديمين
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3 - نتمنى لها أقصى العقوبة الثلاثاء 17 مارس 2020 - 22:10
لايجوز شرعا تخويف الناس حتى ولو كان الخبر صحيحا فإن منا من يمرض نفسانيا من هذه الإشاعات.
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4 - عطيوها الثلاثاء 17 مارس 2020 - 22:11
يجب معاقبة كل من ينشر اخبار زاءفة عن وباء كورونا و محاولة زرع البليلة والقتنة داخل البلاد. نحن في دولة لها شعب ومؤسسات و لسنا في مقهى او حانة. يجب تطبيق أقصى العقوبات في حق من يروج مثل هذه الأخبار.
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5 - شكوك الثلاثاء 17 مارس 2020 - 22:12
لا حول ولا قوة الا بالله . قمة الاستهتار و اللا وطنية . رجاءا لكل المغربيات الحراحر و المغاربة الاحرار الهمة العالية و الايمان القوي سنتغلب على هدا البلاء .
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6 - abdo الثلاثاء 17 مارس 2020 - 22:12
معرفتش علاش شي وحدين عزيز عليهم نشر الاشاعات و الاكاذيب و المشكلة هنا ان هادي مديرة جهوية يا حسرة
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7 - متتبع الثلاثاء 17 مارس 2020 - 22:13
فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين.كفى استهتارا،،،
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8 - ممرضه متفانيه الثلاثاء 17 مارس 2020 - 22:16
انا مبغاوش يتفهمو ليا هاذ الناس لي كيروجو لاخبار كثيره ويدعون كذب الحكومه. ماذا تستفيدون؟ يا ناس يا مثقفين توقفو عن نشر الهلع راكم كتزيدو الطين بله. فالهلع و الخوف و التوجس كلها امراض نفسيه تضعف المناعه واللتي نحن بامس حاجه لها الان. دعو الاحصائيات لاصحابها ومدامت الدوله قد اخذت الموضوع بجديه فما عليكم سوى التزام بيوتكم و الحرص على نظافه بيوتكم و اهلكم، و تقويه مناعتكم بطرق كثيره متاحه (اعشاب مثل حلبه وحب رشاد.. فيتامنار مصنعه.. اغذيع متوازنه..) حبذا لو من يقومون بترويج اخبار مخيفه حبذا لو يروجون لطرق تقويه المناعه، ادعيه لرفع البلاء، نكت لتخفيف التوثر...واش سوقك نتي في عدد المصابين؟ من عينك مسؤوله؟ و مديره جهويه يا حسره. صراحه سعيده بقرار الحكومه بالزج بكل من يروج لاشاعه او ينقل اخبارا ترهب الناس في السجن.
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9 - rachida الثلاثاء 17 مارس 2020 - 22:17
هذه المديرة اكيد تشتغل مع من لا يريد الخير لبلدنا وتريد من اامغاربة الا يشعروا بالامن لهذا عليها ان تدفع ثمن فعلتها .
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