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كُتّاب وآراء
مصالح جمارك ميناء الناظور تحجز أموالا مهربة
تمكنت العناصر الجمركية العاملة بميناء الناظور، في إطار المهام الموكولة إليها، من حجز مبلغ مالي مهم من العملة الصعبة، حدد في 93 ألف يورو، لدى أربعيني مقيم بالديار الهولندية حاول إدخاله إلى أرض الوطن دون التصريح به لدى الجمارك.
وفي تفاصيل القضية؛ قام المعني بالأمر بركن شاحنة في مستودع شركة "MARSA MAROC"، استقدمها من الديار الأوروبية بنية تعشيرها، ثم تأبط حقائبه الشخصية في اتجاه مدينة بني انصار عبر البوابة رقم 03 المخصصة لمراقبة العمليات التجارية، وعندما استفسرته العناصر الجمركية عما يصرح به، أجاب بكونه يحمل فقط أغراضا شخصية.
وبعد إخضاعه لتفتيش دقيق، تم العثور على المبلغ المشار إليه، إضافة إلى مبلغ آخر بالعملة الوطني يقدر بمليوني سنتيم، مما شكل على عاتقه مخالفتين لقانون الصرف؛ الأولى تتعلق بمحاولة استيراد العملة الأجنبية بدون تصريح أو ترخيص، والثانية تم تكييفها على أساس محاولة استيراد العملة الوطنية بدون تصريح أو ترخيص.
وقد تم حجز المبلغين الماليين وإحالة السائق بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة على الضابطة القضائية من أجل الوقوف على امتدادات هذه القضية، بما فيها مصادر تلك الاموال، في انتظار إبرام صلح مع إدارة الجمارك وفق الأنظمة والقوانين الجاري بها العمل.
جدير بالذكر أن ميناء الناظور، وفي إطار التدابير المواكبة للحد من انتشار وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، قد عرف وقفا لتدفق المسافرين، مع الإبقاء على حاويات البضائع التجارية.