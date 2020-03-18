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الرئيسية | حوادث | مصالح جمارك ميناء الناظور تحجز أموالا مهربة

مصالح جمارك ميناء الناظور تحجز أموالا مهربة

مصالح جمارك ميناء الناظور تحجز أموالا مهربة
هسبريس من الرباط
الأربعاء 18 مارس 2020 - 02:09

تمكنت العناصر الجمركية العاملة بميناء الناظور، في إطار المهام الموكولة إليها، من حجز مبلغ مالي مهم من العملة الصعبة، حدد في 93 ألف يورو، لدى أربعيني مقيم بالديار الهولندية حاول إدخاله إلى أرض الوطن دون التصريح به لدى الجمارك.

وفي تفاصيل القضية؛ قام المعني بالأمر بركن شاحنة في مستودع شركة "MARSA MAROC"، استقدمها من الديار الأوروبية بنية تعشيرها، ثم تأبط حقائبه الشخصية في اتجاه مدينة بني انصار عبر البوابة رقم 03 المخصصة لمراقبة العمليات التجارية، وعندما استفسرته العناصر الجمركية عما يصرح به، أجاب بكونه يحمل فقط أغراضا شخصية.

وبعد إخضاعه لتفتيش دقيق، تم العثور على المبلغ المشار إليه، إضافة إلى مبلغ آخر بالعملة الوطني يقدر بمليوني سنتيم، مما شكل على عاتقه مخالفتين لقانون الصرف؛ الأولى تتعلق بمحاولة استيراد العملة الأجنبية بدون تصريح أو ترخيص، والثانية تم تكييفها على أساس محاولة استيراد العملة الوطنية بدون تصريح أو ترخيص.

وقد تم حجز المبلغين الماليين وإحالة السائق بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة على الضابطة القضائية من أجل الوقوف على امتدادات هذه القضية، بما فيها مصادر تلك الاموال، في انتظار إبرام صلح مع إدارة الجمارك وفق الأنظمة والقوانين الجاري بها العمل.

جدير بالذكر أن ميناء الناظور، وفي إطار التدابير المواكبة للحد من انتشار وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، قد عرف وقفا لتدفق المسافرين، مع الإبقاء على حاويات البضائع التجارية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - القنيطري الأربعاء 18 مارس 2020 - 02:27
كيف إشتروا السياسيين الشقق الفاخرة في باريس ؟؟كيف سعادة الوزير يسكن في إسبانيا وهو وزير في المغرب ؟؟ كيف كل الأغنياء لا يدفعون الضرائب ؟ كيف كيف كيف !!! القانون يطبق على الفقراء مثل هذا الشخص ممكن إشتغل سنوات لكي يشتري مسكن أو يستثمر .....من هو الأخطر الدي ينهب البلد و يهرب الملايير الى أوروبا أو مواطن مهاجر يدخل بريالات لكي يشتري مسكن ؟؟؟
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6
2 - mohamed الأربعاء 18 مارس 2020 - 02:41
كيفاش .ياك قولتو سديتو الحدود .ان هذا لمنكر .
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7
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