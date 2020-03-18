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الرئيسية | حوادث | إغلاق قاعة حفلات لمخالفتها تدابير مواجهة "كورونا"

إغلاق قاعة حفلات لمخالفتها تدابير مواجهة "كورونا"

إغلاق قاعة حفلات لمخالفتها تدابير مواجهة "كورونا"
رشيد الكويرتي من فاس
الأربعاء 18 مارس 2020 - 15:40

أعلنت جماعة فاس أنها أصدرت قرارا يقضي بسحب رخصة الاستغلال وإغلاق قاعة للحفلات تحدت التدابير والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها السلطات العمومية للوقاية والحد من انتشار وباء "كورونا".

وقالت جماعة فاس، في بلاغ لها توصلت هسبريس بنسخة منه، إنه في إطار متابعتها الميدانية للتأكد من مدى التزام عموم المواطنين بالتدابير والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها السلطات العمومية للوقاية والحد من انتشار وباء "كورونا"، عاينت السلطات المحلية، منتصف ليلة الاثنين، احتضان قاعة للحفلات بطريق إيموزار بجماعة فاس لحفل جماعي في تحدّ لهذه التدابير.

وأضاف المصدر ذاته أنه بالنظر إلى هذا التصرف غير المسؤول والذي من شأنه أن يعرض المواطنين إلى خطر انتقال وانتشار هذا الوباء الخطير ويهدد بذلك الصحة العمومية، فقد تم توقيف الحفل على الفور من طرف السلطات المحلية، وقد قامت الجماعة وفقا للقانون بإصدار قرار سحب رخصة الاستغلال وإغلاق القاعة.

وذكّرت جماعة فاس، من خلال بلاغها، الجميع بضرورية الالتزام التام والصارم بكل التدابير الوقائية التي تعلنها السلطات؛ ومن ضمنها قرار إغلاق المقاهي والمطاعم والقاعات السينمائية والمسارح وقاعات الحفلات والأندية والقاعات الرياضية والحمامات وقاعات الألعاب وملاعب القرب.

وبينما نوهت جماعة فاس بما تم تسجيله من انخراط إيجابي للمواطنين والمهنيين، أكدت أن أية مخالفة لهذه الإجراءات، فضلا على أنها تعرض صاحبها للمتابعة القضائية، فإنها ستواجه بصرامة وفق القانون من خلال الإغلاق الفوري للمحلات المخالفة والسحب النهائي لرخصة الاستغلال.

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