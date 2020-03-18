تقديم "الشيشة" يقود شابين إلى التوقيف بطنجة‎

هسبريس من الرباط

أوقفت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة مسيرين لمحلين عموميين للاشتباه في تورطهما في مقاومة تنفيذ أشغال أمرت بها السلطات العامة وصرحت بها وعرقلة تنفيذ التدابير العمومية المتخذة للوقاية من انتشار وباء "كورونا" المستجد.

بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، توصلت به هسبريس، أوردت من خلاله أن مصالح السلطة المحلية ودوريات الأمن الوطني كانت قد ضبطت المشتبه بهما في حالة تلبس بفتح المقاهي التي يتولون تسييرها بمدينة طنجة، واستقبال الزبناء وتزويدهم بالنرجيلة والشيشة، على الرغم من قرار الإغلاق المؤقت الذي أمرت به السلطة العامة وصرحت به ضمن التدابير الوقائية والاحترازية المتخذة للتصدي لانتشار عدوى وباء "كوفيد-19".

عمليات التفتيش التي باشرتها مصالح الأمن الوطني في إطار هذه القضية، يقول البلاغ، أسفرت عن حجز ما مجموعه 40 قنينة نرجيلة وملحقاتها، علاوة على 20 علبة من الفحم المستعمل في استهلاك الشيشة.

وقد جرى الاحتفاظ بالمشتبه فيهما، البالغين من العمر 28 و39 سنة، تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.