24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|18
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:06
|07:32
|13:41
|17:02
|19:41
|20:56
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- التجاري وفا بنك يتخذ إجراءات لتفادي "كوفيد19"
- إيطاليا تسجل 345 وفاة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي 2503
- ارتداء كمامات وقفازات .. تدابير لا تكفي للوقاية من "كورونا"
- نقابة تثمن تدابير بوشارب لمواجهة فيروس كورونا
- أطباء "الأحرار" يطلقون موقع إرشاد حول "كورونا"
"وعي مجتمعي" .. انتشار فيروس "كورونا" يفرغ شوارع مدينة سلا (5.00)
- المغرب يسجل 6 حالات إصابة جديدة بـ"كورونا" .. الحصيلة: 44 - (241)
- في يوم واحد .. المغرب يجمع أكثر من 10 مليارات درهم أمام "كورونا" - (230)
- وزارة الصحة: تسجيل 5 إصابات جديدة مؤكدة بـ"فيروس كورونا" - (190)
- الهولدينغ الملكي "المدى" يساهم بـ2 مليار درهم في "صندوق كورونا" - (152)
- العلمي يتبرع بـ200 مليون درهم لمواجهة "كورونا" - (141)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
تقديم "الشيشة" يقود شابين إلى التوقيف بطنجة
أوقفت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة مسيرين لمحلين عموميين للاشتباه في تورطهما في مقاومة تنفيذ أشغال أمرت بها السلطات العامة وصرحت بها وعرقلة تنفيذ التدابير العمومية المتخذة للوقاية من انتشار وباء "كورونا" المستجد.
بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، توصلت به هسبريس، أوردت من خلاله أن مصالح السلطة المحلية ودوريات الأمن الوطني كانت قد ضبطت المشتبه بهما في حالة تلبس بفتح المقاهي التي يتولون تسييرها بمدينة طنجة، واستقبال الزبناء وتزويدهم بالنرجيلة والشيشة، على الرغم من قرار الإغلاق المؤقت الذي أمرت به السلطة العامة وصرحت به ضمن التدابير الوقائية والاحترازية المتخذة للتصدي لانتشار عدوى وباء "كوفيد-19".
عمليات التفتيش التي باشرتها مصالح الأمن الوطني في إطار هذه القضية، يقول البلاغ، أسفرت عن حجز ما مجموعه 40 قنينة نرجيلة وملحقاتها، علاوة على 20 علبة من الفحم المستعمل في استهلاك الشيشة.
وقد جرى الاحتفاظ بالمشتبه فيهما، البالغين من العمر 28 و39 سنة، تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.