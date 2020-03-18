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كُتّاب وآراء
نفي لمحتوى "فيديو" حول إصابة بكورونا بأكادير
نفت مصادر أمنية ما جاء في شريط منشور على شبكة التواصل الاجتماعي، يظهر فيه شخص ساقط على الأرض، بأحد شوارع مدينة أكادير، حيث أرفقه مصوره بتعليق صوتي يُفيد بكون الأمر يتعلق بحالة إصابة بمرض كورونا.
وقالت المصادر ذاتها إن الأمر يتعلق بتعرض مواطن مغربي يبلغ عمره 40 سنة لسقوط عرضي بملتقى زنقة المعرض وشارع الحسن الثاني قرب مقهى تفرنوت، بمدينة أكادير.
وأضافت المصادر عينها أن المعني بالأمر يعاني من مرض الصرع، وذلك حسب "الأعراض التي تظهر عليه"، وزادت: "تم ربط الاتصال بمصالح الوقاية المدنية التي حل أفرادها بالمكان، فجرى نقله إلى مستشفى الحسن الثاني".
وفي واقعة مماثلة، تعرض مواطن أجنبي لسقوط عرضي تسبب له في إصابة على مستوى إحدى ساقيه، وذلك مساء الإثنين، ليتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاجات. ونفت مصادر أمنية بأكادير أن يتعلق الأمر بحالة من حالات الإصابة بفيروس كورونا.
وفتحت المصالح الأمنية المختصة تحقيقا تحت إشراف النيابة العامة من أجل الوصول إلى مصوري وناشري الشريط والصور، والتي تتضمن ادعاءات زائفة.
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تعليقات الزوّار (6)
تقو الله في أنفسكم و فالناس متخافو متحشمو