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الرئيسية | حوادث | ‪نفي لمحتوى "فيديو" حول إصابة بكورونا بأكادير‬

‪نفي لمحتوى "فيديو" حول إصابة بكورونا بأكادير‬

‪نفي لمحتوى "فيديو" حول إصابة بكورونا بأكادير‬
رشيد بيجيكن من أكادير
الأربعاء 18 مارس 2020 - 15:20

نفت مصادر أمنية ما جاء في شريط منشور على شبكة التواصل الاجتماعي، يظهر فيه شخص ساقط على الأرض، بأحد شوارع مدينة أكادير، حيث أرفقه مصوره بتعليق صوتي يُفيد بكون الأمر يتعلق بحالة إصابة بمرض كورونا.

وقالت المصادر ذاتها إن الأمر يتعلق بتعرض مواطن مغربي يبلغ عمره 40 سنة لسقوط عرضي بملتقى زنقة المعرض وشارع الحسن الثاني قرب مقهى تفرنوت، بمدينة أكادير.

وأضافت المصادر عينها أن المعني بالأمر يعاني من مرض الصرع، وذلك حسب "الأعراض التي تظهر عليه"، وزادت: "تم ربط الاتصال بمصالح الوقاية المدنية التي حل أفرادها بالمكان، فجرى نقله إلى مستشفى الحسن الثاني".

وفي واقعة مماثلة، تعرض مواطن أجنبي لسقوط عرضي تسبب له في إصابة على مستوى إحدى ساقيه، وذلك مساء الإثنين، ليتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاجات. ونفت مصادر أمنية بأكادير أن يتعلق الأمر بحالة من حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وفتحت المصالح الأمنية المختصة تحقيقا تحت إشراف النيابة العامة من أجل الوصول إلى مصوري وناشري الشريط والصور، والتي تتضمن ادعاءات زائفة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - سليمة الأربعاء 18 مارس 2020 - 15:29
اصحاب الإشاعات يا ويلكم من الله
تقو الله في أنفسكم و فالناس متخافو متحشمو
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2 - farah الأربعاء 18 مارس 2020 - 15:34
الله يرحم ليكم الوالدين بااااركا متبقاو تخلعوا في عباد الله اللي فيهم كافهم..... هاد الظرفية خاصنا نتعاونو ونضامنوا فيها ماشي نبداو غير جيب يافم وكوووول.....
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3 - سمية سامي الأربعاء 18 مارس 2020 - 15:35
عندما اقرأ على الهيسبريس تكذيب ادعاءات عدد من الاشخاص و كذلك معاقبتهم قانونيا ارتاح لانهم زرعوا بيننا الخوف و الرعب نريد فقط ان نركز في الوقاية و التفاؤل و التقرب من الله عز وجل الله يهديهم
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4 - جمال الأربعاء 18 مارس 2020 - 15:36
ما شاء الله هؤلاء القوم الذين ينشرون صور كاذبة ومزيفة ويوهمون الناس أن الضحايا على الارض مصابون اتقوا الله ولا تزيدوا في فتنة العباد واتركوا الأمور لأهلها من السلطات المعنية و تعاونوا على وقاية انفسكم وغيركم من فيروس كرونا كفى لعبا وضحكا
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5 - عبر الهواء الأربعاء 18 مارس 2020 - 15:36
حسب دراسة جديدة هنا بفرنسا,ينتقا virus corona عبر الهواء لذلك يجب تجنب الخروج ووضع masque طبي في الشارع
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6 - Ikbaldeska الأربعاء 18 مارس 2020 - 15:37
على المغرب أن يقوم بالحجر الصحي الشامل مع حظر التجول بالمرة و إغلاق كل شيئ بالمرة! لمدة 15 !! لمحاصرة الفيروس ، حتى يتبين من هو مصاب على الأقل حتى لا يتفشى أكثر!!! و يجب أن تنبه المواطنين لأخذ ما يسد رمقهم في هذه المدة المحدودة!!!! و أن تغلق بعدها تتخذ قرارات تدريجية للرجوع للحياة العادية!!! أطالب بهذا لأنني أرى بعض الورش و الگاراجات مازالت تزاول أنشطتها!!!! المرجوا إغلاق كل شيئ
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