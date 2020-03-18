طفلان يلفظان أنفاسهما غرقا في صهريج بالحوز

إبراهيم مغراوي من مراكش

لفظ طفلان، اليوم، أنفاسهما الأخيرة غرقا في صهريج ضيعة فلاحية بجماعة سيدي غيات بإقليم الحوز.

وقالت مصادر هسبريس إن "الهالكين يبلغان من العمر 14 و16 سنة، وقصدا هذه الضيعة بحثا عن بعض فواكهها، ثم توجها إلى الصهريج للسباحة فلقيا حتفهما".

وفور توصلها بإخبارية في الموضوع، انتقلت السلطة المحلية وعناصر الدرك الملكي، والوقاية المدنية، إلى مكان الواقعة، حيث انتشلت الجثتين، ونقلتهما إلى مستودع الأموات بأيت أورير، لإجراء تشريح طبي.

وفتح مركز الدرك الملكي بجماعة سيدي غيات تحقيقا قانونيا في الحادث.